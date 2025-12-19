Xabi Alonso confía en sacar adelante una situación límite

La situación en el Real Madrid es límite. Xabi Alonso vive pendiendo de un hilo. Una derrota contra el Sevilla le llevaría a ser destituido como entrenador de la entidad madridista. Un empate le dejaría en una posición muy delicada. Ganar le daría tranquilidad, aunque lo que más paz le daría en estas fechas tan entrañables sería vencer y convencer contra el Sevilla. Lograr, por fin, una victoria redonda que le permita tomar oxígeno.

El día a día de Xabi Alonso es complicado, pero el donostiarra sigue teniendo fe. Algo que va muy acorde con estas fechas navideñas. Confía en sacar adelante una situación tremendamente compleja, donde el más mínimo error le costará muy caro. Tanto es así que en Valdebebas reconocen que ven al donostiarra tranquilo e, incluso, se atreve a pensar en el futuro, aunque la realidad es que su futuro puede ser muy efímero. Tanto que si pierde contra el Sevilla será despedido.

En la entidad madridista atienden con asombro cómo Xabi Alonso es capaz de planificar las próximas temporadas. Todavía no ha empezado a hablar de futuras incorporaciones, pero sí comienza a plantear futuros movimientos. En el club esto llama la atención porque nadie esconde que su situación es tremendamente compleja, ya que cualquier error le llevará al despido.

Lo que sí han percibido en el Real Madrid es que Xabi Alonso no se quiere mover. Quiere seguir disfrutando de esta experiencia, por la que firmó para las tres próximas temporadas, ya que está seguro de que puede sacar adelante esta situación. El vasco está decidido a poner todo de su parte para seguir cumpliendo su sueño de ser técnico de la entidad madridista.

La hoja de ruta de Xabi

Xabi Alonso llegará a la Supercopa de España salvo batacazo contra el Sevilla. El Real Madrid ha tomado esta decisión a pesar de la mala imagen mostrada frente al Alavés y contra el Talavera, equipo de Primera Federación, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. La entidad madridista le mantendrá en el cargo, aunque la preocupación es importante por la dinámica y las sensaciones, hasta el torneo que se disputará en Arabia Saudí el próximo mes de enero. La falta de un sustituto claro da oxígeno al donostiarra.

Xabi Alonso sólo será despedido tras el partido contra el Sevilla del próximo sábado si el Real Madrid cae derrotado. Incluso un empate podría provocar la formación de un gabinete de crisis que acabara en destitución, pero si los blancos vencen a los andaluces, independientemente de la imagen ofrecida, el plan en estos momentos es que el donostiarra sea el entrenador ante el Betis el próximo 4 de enero en el estadio Santiago Bernabéu.

Si, como esperan en Valdebebas, esto sucede, dará igual lo que ocurra contra el Betis: Xabi llegará a la Supercopa de España. No habrá tiempo para tomar decisiones tras el encuentro ante los verdiblancos y tendrá que ser el técnico vasco quien asuma esta competición, en la que claramente se jugará su futuro.

A Xabi sólo le salvará ganar la Supercopa de España o perder la final contra el Barcelona ofreciendo una gran imagen. Todo lo que no sea eso acabará con el despido del actual entrenador madridista. Por lo tanto, Xabi está obligado a ganar al Atlético de Madrid en las semifinales del jueves 8 de enero, ya que, de lo contrario, el día 9 sería destituido si el Real Madrid mantiene su hoja de ruta. Si vence al conjunto de Simeone, deberá dar la cara contra un Barcelona que, en estos momentos, llega en mejor dinámica que los blancos.