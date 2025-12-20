Dónde ver el Real Madrid – Sevilla en directo gratis y por TV online en vivo el partido de Liga en streaming

Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Sevilla de la Liga Este Real Madrid - Sevilla es de la jornada 16 de la Liga y se jugará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid espera poder despedirse del año imponiéndose a un siempre complicado Sevilla

El Real Madrid cierra el año 2025 en el Santiago Bernabéu enfrentándose a un rival histórico de nuestro país como es el Sevilla. Esta jornada 17 de la Liga puede ser determinante para un Xabi Alonso que sigue estando en el ojo del huracán a pesar de haber conseguido ganar los dos últimos encuentros, ya que las dudas sobre el juego del equipo siguen estando sobre la mesa. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en Concha Espina. Recuerda consultar la alineación del Real Madrid para este apasionante encuentro. Además no te pierdas nada sobre este encuentro y sigue este Real Madrid – Sevilla en directo completamente gratis de forma online.

Horario del Real Madrid – Sevilla en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid recibe la visita del Sevilla en el Santiago Bernabéu para jugar el partido que corresponde a la jornada 17 de la Liga. El cuadro merengue llega tras haberse clasificado para los octavos de final de la Copa del Rey por 2-3 al Talavera de la Reina en un choque en el que volvieron a sufrir y que sigue dejando a Xabi Alonso en el punto de mira. Los de Concha Espina esperan poder cerrar este 2025 con un triunfo a sabiendas de que no podrán acabarlo en la primera posición, ya que el Barcelona les saca cuatro puntos en la clasificación.

A qué hora es el partido de Liga del Real Madrid contra el Sevilla

La Liga ha programado este vibrante Real Madrid – Sevilla correspondiente a la jornada 17 del campeonato nacional de nuestro país para este sábado 20 de diciembre. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este choque entre madridistas e hispalenses en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre las aficiones de ambos conjuntos para que el balón pueda rodar de manera puntual en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver al Real Madrid vs Sevilla en directo gratis por TV online y en vivo

Movistar+ es uno de los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España los diferentes partidos del campeonato nacional de nuestro país. Este Real Madrid – Sevilla de la jornada 17 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus o Movistar la Liga. El primero de ellos forma parte del paquete básico de este operador, mientras que el segundo de ellos está incluido en el paquete de pago que ofrece el fútbol español, por lo que hay que recordar que no se podrá ver gratis por TV lo que suceda en el Santiago Bernabéu.

Todos aquellos hinchas del cuadro de Concha Espina, del conjunto de Nervión y los amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Sevilla que corresponde a la jornada 17 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también pone a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan disfrutar de lo que ocurra en el Santiago Bernabéu con un ordenador.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información previa a este choque de la jornada 17 de la Liga. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Sevilla desde una hora y media antes del inicio. Cuando se escuche el pitido final publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en el Santiago Bernabéu. Habría que destacar que también pueden seguir el choque en el canal de Youtube de OKDIARIO con los emocionantes comentarios de Antonio Esteva, que contará todo lo que suceda en Chamartín.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Sevilla

Por otro lado, todos aquellos aficionados de estos dos clubes históricos de nuestro país que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 17 de la Liga podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE conectarán con el Santiago Bernabéu para contar el minuto a minuto de este Real Madrid – Sevilla.

Quién es el árbitro del partido Real Madrid – Sevilla

El Santiago Bernabéu, ubicado en el distrito capitalino de Chamartín, será el estadio donde se jugará este apasionante Real Madrid – Sevilla correspondiente a la jornada 17 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1947 y tiene capacidad para acoger a unos 80.000 aficionados, así que este sábado se espera un lleno absoluto, ya que se trata de un auténtico partidazo, además de que es el último encuentro del año para ambos equipos.

El Comité Técnico de Árbitros ha designado al colegiado Alejandro Muñiz Ruiz para que imparta justicia en este Real Madrid – Sevilla de la jornada 17 de la Liga. A los mandos del VAR estará Javier Iglesias Villanueva, así que será el responsable de revisar todas las jugadas polémicas que se puedan producir sobre el césped del Santiago Bernabéu, por lo que será el encargado de avisar, si lo estima oportuno, a su compañero para recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará instalado entre los dos banquillos.