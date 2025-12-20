Alineación oficial del Real Madrid contra el Sevilla hoy: Asencio hace de Valverde y Xabi apuesta por la MBVR

La alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Sevilla, que se celebra en el estadio Santiago Bernabéu, tiene varias novedades respecto al equipo que formó de inicio frente al Talavera en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Xabi Alonso no puede contar con seguridad con Carvajal, Valverde, Trent, Militao, Camavinga, Endrick ni Álvaro Carreras, estos dos últimos sancionados.

A la portería del Real Madrid regresa Courtois, que no viajó a Talavera. En el lateral derecho actúa, en principio, Asencio, ya que Valverde es baja por un proceso febril y un golpe en el pie, mientras que el costado izquierdo está para Fran García, que vuelve a la alineación tras cumplir un partido de sanción. La pareja de centrales es la compuesta por Rüdiger y Huijsen.

En el centro del campo, Tchouaméni se encarga del corte, mientras que la creación es responsabilidad de Arda Güler y Jude Bellingham. En ataque, Xabi vuelve a apostar por tres hombres: Rodrygo acupa la banda derecha, Vinicius la izquierda y Mbappé es la principal referencia ofensiva. Recuerda que puedes ver este partido para no perderte nada sobre este encuentro y sigue este Real Madrid – Sevilla en directo completamente gratis de forma online.

En busca del récord

Mbappé tiene un objetivo claro: alcanzar y superar el mejor año goleador de Cristiano Ronaldo con la camiseta del quince veces campeón de Europa. Por ahora, el delantero francés se encuentra a dos tantos de lograrlo tras el duelo ante el Talavera, y aún tiene por delante el partido frente al Sevilla en el Santiago Bernabéu.

Cristiano Ronaldo firmó en 2013 una temporada extraordinaria, con 38 goles en Liga, 15 en la Champions League y seis en la Copa del Rey: 59 en total. Además, el portugués sumó diez tantos más con la selección lusa, siendo decisivo en la clasificación de Portugal para el Mundial de 2014 celebrado en Brasil.

Por su parte, Mbappé acumula hasta la fecha 58 goles con el Real Madrid y siete con la selección francesa. En lo que va de temporada ha marcado 27 tantos: 17 en Liga, nueve en la Champions y dos en la Copa del Rey. Es el máximo goleador tanto del campeonato doméstico como de la competición europea, reflejo de un liderazgo incuestionable a lo largo del curso.

Alineación del Real Madrid

Esta es la alineación del Real Madrid frente al Sevilla: Courtois; Asencio, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler; Rodrygo, Vinicius y Mbappé.