Mbappé se cita con la historia

A Kylian Mbappé le espera la historia. El galo buscará ante el Sevilla, en el último partido de 2025 esta temporada, superar el mejor año goleador de Cristiano Ronaldo con la camiseta del Real Madrid. Para ello, deberá hacer dos goles frente al conjunto hispalense en el duelo que se celebrará este sábado en el estadio Santiago Bernabéu.

Mbappé tiene un objetivo claro y por eso juega en estadios como el del Talavera, donde hizo dos dianas. Su reto es alcanzar y superar el récord de Cristiano Ronaldo con la camiseta del quince veces campeón de Europa. Por ahora, Mbappé se encuentra a dos tantos de lograrlo y aún tiene por delante el partido ante el Sevilla, donde será titular y buscará hacer dos dianas.

Cristiano Ronaldo firmó en 2013 una temporada extraordinaria, con 38 goles en Liga, 15 en la Champions y seis en la Copa del Rey: 59 en total. Además, el portugués sumó diez tantos más con la selección lusa, siendo decisivo en la clasificación de Portugal para el Mundial de 2014, celebrado en Brasil.

Por su parte, Mbappé acumula hasta la fecha 58 goles con el Real Madrid y siete con la selección francesa. En lo que va de temporada ha marcado 27 tantos: 17 en Liga, nueve en la Champions y dos en la Copa del Rey. Es el máximo goleador tanto en el campeonato doméstico como en la competición europea, reflejo de un liderazgo incuestionable a lo largo del curso.

Momento Mbappé

El francés ha experimentado una notable evolución respecto a la campaña anterior. Si bien cerró el último año futbolístico a un gran nivel, ha iniciado este siendo el jugador más decisivo del Real Madrid. Mbappé es consciente de que debe rendir al máximo para ganar y su grado de compromiso está siendo absoluto.

Mbappé, esta temporada, ha hecho más de la mitad de los goles del Real Madrid. Los blancos suman 49 goles y el francés, en las tres competiciones que ha jugado, ya ha logrado 28 dianas, lo que demuestra la importancia que tiene el delantero en la parcela ofensiva de los blancos, donde es el principal goleador.

Fuera del terreno de juego, también está asumiendo galones. Si en su primera temporada en el Real Madrid apostó por un perfil bajo, este curso ha decidido dar un paso al frente y ser uno de los pesos pesados. Está muy pendiente de los jóvenes y es uno de los principales valedores de los métodos de Xabi Alonso, algo que el entrenador donostiarra agradece.