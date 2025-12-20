Courtois salva la Navidad de Xabi Alonso

Courtois sostuvo, como casi siempre, al equipo. El belga hizo cinco intervenciones de mucho mérito, de valor gol, para lograr que el Real Madrid lograse tres sufridos puntos contra el Sevilla en el que fue el último partido de 2025 para los madridistas. El portero blanco fue el mejor de los suyos contra los hispalenses.

Xabi salva otra papeleta

Xabi Alonso se comerá el turrón tras ganar al Sevilla con poco brillo en el último partido del Real Madrid en este 2025. El Santiago Bernabéu vio, una vez más, una versión muy pobre de su equipo, lo que provocó pitos, pero los blancos ganaron y, al final, eso era lo que importaba. Se cumplió el objetivo, que diría el donostiarra.

Xabi pasará las Navidades como entrenador del Real Madrid y se sentará en el banquillo el próximo 4 de enero, cuando los blancos se midan al Betis en el estadio Santiago Bernabéu. Luego, pondrá rumbo a Arabia Saudí para jugar la Supercopa de España, donde volverá a jugársela. Todo lo que no sea ganar el torneo le dejará muy cerca de la destitución.

Mbappé iguala a Cristiano

Kylian Mbappé ha escrito su primera hoja dorada en el libro de su carrera como jugador del Real Madrid. El galo hizo contra el Sevilla un gol de penalti, lo que le permitió igualar el mejor año goleador de Cristiano Ronaldo con la camiseta del equipo blanco. El luso hizo 59 dianas en el año 2013, mientras que el francés cierra este 2025 con los mismos tantos.

Cristiano Ronaldo firmó en 2013 una temporada extraordinaria, con 38 goles en Liga, 15 en la Champions y seis en la Copa del Rey: 59 en total. Además, el portugués sumó diez tantos más con la selección lusa, siendo decisivo en la clasificación de Portugal para el Mundial de 2014, celebrado en Brasil.

Por su parte, Mbappé ha acumulado en este 2025 las mismas dianas con el Real Madrid y siete con la selección francesa. En lo que va de temporada ha marcado 28 tantos: 18 en Liga, nueve en la Champions y dos en la Copa del Rey. Es el máximo goleador tanto en el campeonato doméstico como en la competición europea, reflejo de un liderazgo incuestionable a lo largo del curso.

Bronca monumental a Vinicius

El estadio Santiago Bernabéu dedicó una gran bronca a Vinicius Junior cuando el brasileño fue cambiado por Gonzalo. La afición madridista no dudó en silbar la sustitución señalando al brasileño, que encadena 15 partidos sin hacer gol.

Cuando Bellingham quiere jugar

El partido de Jude Bellingham estuvo muy lejos de los minutos que cuajó el pasado miércoles contra el Talavera. El inglés puso intensidad ofensiva y defensiva, lo que mejora todas las líneas del equipo. Además, aprovechó una gran asistencia de Rodrygo para hacer el primer gol del partido tras un buen cabezazo.

La desconfianza de Huijsen

La involución de Huijsen en este Real Madrid es alarmante. Preocupante. Es el fiel ejemplo de como este equipo va dando pasos hacia atrás. El central comenzó el partido especialmente desconectado contra el Sevilla. Los que le conocen dicen que necesita estar activo y que las defensas inmóviles le desconcentran, debe ser eso. La realidad es que no está bien y sus errores, corregidos por él o compañeros, pudieron costar muy caro a los blancos.

Un Bernabéu cansado

El estadio Santiago Bernabéu pitó en dos ocasiones a sus jugadores ante el Sevilla en la primera parte. El Real Madrid comenzó mal el encuentro, los andaluces gozaron de ocasiones peligrosas y el coliseo madridista no dudó en abroncar a sus jugadores. Se repitió en el segundo tiempo, cuando Courtois tuvo que salvar los muebles.

Las notas del Real Madrid