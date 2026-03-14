Arbeloa reivindica la cantera: «Ha sido una noche para recordar por todo el madridismo»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid contra el Elche en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos ganaron 4-1 al conjunto ilicitano gracias a los goles de Rüdiger, Valverde, Huijsen y un tanto de Arda Güler desde 60 metros. Además, los madridistas terminaron el partido con siete canteranos.

«Para alguien que ha sido canterano y que ha llegado al primer equipo tras pasar por muchos equipos, esto es una felicidad máxima”, explicó Arbeloa tras el partido. “Me ha recordado al Real Madrid de la Quinta del Buitre. Seguro que Emilio Butragueño está muy orgulloso. Estoy muy feliz por cómo han jugado y seguro que todo el madridismo se habrá alegrado de ver a tantos canteranos», comenzó al analizar el encuentro.

El técnico madridista también quiso poner en valor el esfuerzo del equipo en un momento complicado de la temporada, marcado por las bajas: «Para nosotros era muy importante este partido y he hecho una alineación pensando en ganar. Sabemos que venimos de hacer un esfuerzo grande y que viene otro, pero era necesario”, explicó. “Espero que todo el madridismo sepa el esfuerzo que está haciendo este equipo. Se están dejando la vida por el Real Madrid. Ojalá acabemos la temporada felices, pero pase lo que pase hay que reconocérselo».

En ese sentido, el entrenador destacó la implicación de los futbolistas que están sosteniendo al equipo en medio de la plaga de lesiones. «Hay muchas bajas y muchos están tirando del barco. También los canteranos. Ha sido una noche redonda», añadió.

Preguntado por si el equipo vive su mejor momento del curso, Arbeloa fue prudente: «Hemos tenido momentos muy buenos, pero nos ha faltado continuidad. Estoy muy contento y creo que tenemos mucho margen de mejora». «El compromiso está siendo excepcional. El partido del otro día refleja lo que debemos ser. Tenemos mucho talento, pero tenemos que estar comprometidos», añadió.

Uno de los momentos más llamativos de la rueda de prensa llegó cuando Arbeloa se deshizo en elogios hacia Fran García, a quien agradeció públicamente su actitud dentro y fuera del campo: «Sólo le puedo dar las gracias. Jugar bien, entrenar bien y rendir como está jugando sin tener continuidad es muy complicado”, señaló. “Siempre está ayudando a los demás y nunca pone un mal gesto. Ojalá tener 25 Fran García en el primer equipo porque te hace la vida más fácil».

Arbeloa también reflexionó sobre el papel de los jóvenes futbolistas formados en Valdebebas y defendió que el club debe seguir apostando por ellos en el futuro. «Cada caso es diferente. A mí me tocó salir y volver, pero tenemos el ejemplo de Nacho Fernández. Dar ese paso en la élite te ayuda a desarrollarte, porque aquí es complicado», explicó. «Pero lo importante es que haya canteranos en la primera plantilla del Real Madrid. Ojalá en el futuro, esté quien esté, siempre se vean canteranos», aseguró.

Por último, Arbeloa se refirió al estado físico de Asencio de cara al próximo compromiso europeo frente al Manchester City. El técnico reconoció que todavía no sabe si podrá contar con él.

Y, para terminar, habló de Mbappé y de sus opciones de estar en Mánchester: «Vamos a entrenar y lo probaremos. Hablaré con él para ver qué sensaciones tiene y si puede estar en Mánchester, que sería una gran noticia».