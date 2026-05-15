Mbappé y Arbeloa: un terremoto que Kylian «se podría haber evitado»

Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa no están enfrentados. O, al menos, no de la manera en la que se ha querido vender durante las últimas horas. Porque el gran incendio que se ha generado dentro del Real Madrid nace, según explican fuentes cercanas al vestuario, de un malentendido gigantesco entre entrenador y jugador. Ahora, que cada uno crea lo que quiera. Pero desde Valdebebas aseguran que este es el verdadero origen del conflicto.

Antes del partido frente al Oviedo, Arbeloa habló personalmente con Mbappé para explicarle por qué no iba a ser titular. El técnico madridista fue bastante claro con el francés: venía de una lesión, apenas había completado un entrenamiento entero junto al grupo durante la semana y, para ese partido concreto, los delanteros elegidos eran Vinicius, Franco Mastantuono y Gonzalo García.

El problema llega en la interpretación. Mbappé entendió que Arbeloa le estaba trasladando que era el cuarto delantero de la plantilla. Y ahí explotó absolutamente todo. Absurdo, probablemente, pero nada es normal últimamente por la casa madridista.

Porque el francés salió muy caliente del partido y dejó unas declaraciones públicas que hicieron muchísimo daño dentro del club. «El entrenador me ha dicho que soy el cuarto delantero», aseguró Mbappé en zona mixta, generando un terremoto gigantesco alrededor del vestuario blanco. Una zona mixta a la que acudió por deseo propio y contra los deseos del departamento de comunicación del propio club.

Pero la realidad, según insisten desde dentro del Real Madrid, es bastante distinta. Arbeloa jamás le trasladó al jugador que fuese el cuarto delantero del equipo. Lo que le explicó fue algo mucho más simple y puntual: que para ese encuentro concreto, y viniendo de lesión, prefería apostar de inicio por otros futbolistas que llegaban en mejores condiciones competitivas.

De hecho, el propio técnico lo dejó caer públicamente después del partido. «No sé qué ha podido interpretar», aseguró Arbeloa, visiblemente sorprendido por las palabras del francés.

La importancia de Mbappé

Eso sí, dentro del club también creen que Mbappé podría haberse evitado toda esta situación. En Valdebebas consideran que el delantero francés no ha estado especialmente fino gestionando todo lo que ha ocurrido durante las últimas semanas: sus viajes mientras estaba lesionado, determinadas publicaciones en redes sociales y ahora este episodio con Arbeloa.

Aun así, el Madrid sigue teniendo claro algo muy importante: Mbappé continúa siendo considerado un futbolista descomunal y absolutamente estratégico para el proyecto. El problema no es deportivo. El problema es todo el ruido que se está generando alrededor de su figura.

Y precisamente eso es lo que más preocupa ahora mismo dentro del club. Porque en un momento donde el vestuario vive una situación extremadamente delicada, cualquier malentendido termina convirtiéndose automáticamente en un incendio enorme.