Mbappé aviva el incendio en el Real Madrid

Lo ocurrido en la noche de este jueves en la zona de prensa del Santiago Bernabéu fue un incendio verbal en toda regla que ni el Real Madrid ni su entrenador ni su estrella supieron parar a tiempo. Antes, durante y después del partido de Liga se respiró un ambiente caldeado en el estadio, pero nada comparable con las hostilidades que desató Kylian Mbappé de motu proprio al salir a zona mixta para desvelar una conversación anterior al encuentro en la que Álvaro Arbeloa le dijo que era el «cuarto delantero» y que minutos más tarde tuvo que desmentir el propio técnico.

Mbappé dejó a Arbeloa a los pies de los caballos y mientras el francés concluía su larga comparecencia ante los medios el salmantino comenzaba la suya con un aluvión de preguntas sobre las palabras de su jugador, que fueron las siguientes: «Yo estoy bien, estoy al 100%, pero no he jugado porque el míster me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla detrás de Mastantuono, Vinicius y Gonzalo».

El ’10’ del Real Madrid reapareció tras dos partidos sin jugar por molestias en la pierna y un sinfín de filtraciones sobre su vida privada y ese viaje mientras estaba de baja. Mbappé, que aseguró que tenía el «permiso del club», se llevó la primera gran pitada del Bernabéu desde que es futbolista del equipo blanco al entrar por Gonzalo en el minuto 69. El galo dijo que lo aceptaba, pero no se cortó con Arbeloa, propagando el incendio que realmente lleva encendido durante la mayor parte de la temporada en ese vestuario.

Arbeloa se defendió a sí mismo y desmintió así la versión de Mbappé: «Ya me gustaría tener cuatro delanteros, pero no, no sé qué decirte. No le he dicho semejante frase, no me habrá entendido bien. En ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero. Está claro que si yo no le pongo no puede jugar. Eso está claro porque soy el entrenador y decido quién juega. He tenido una conversación antes del partido y no sé qué ha podido interpretar».

Arbeloa recordó a Mbappé la baja en el Clásico

«Hoy no debía empezar porque no es una final ni un partido a vida o muerte. Tenemos un gran partido el domingo. Seguro que se volverá a ganar ser el primer delantero. No tengo ningún problema con nadie. Entiendo que los que no juegan no están contentos y que Mbappé no lo esté. Es una decisión basada en las circunstancias. No quería asumir ningún tipo de riesgo jugando en tres días», explicó Arbeloa, que no dudó en recordar que el francés ni siquiera viajó a Barcelona para el Clásico hace tan sólo cuatro días y este jueves ya sí se veía para ser titular.

Mbappé salió a expresarse porque él quiso. Nadie en el club se lo había pedido, más si cabe cuando hace meses que ningún jugador atiende a los medios en una zona mixta. Entre otras cosas, resaltó su voluntad por ir a hablar en este momento complicado a diferencia de sus compañeros, pero lo más impactante fue la dureza con la que se refería a su entrenador.

El francés llegó a hablar de un derrumbe de la «estructura» del equipo en el segundo tramo de la temporada, recordando indirectamente su devoción por el cesado Xabi Alonso. Sin embargo, Arbeloa también le hizo saber disimuladamente su caída de rendimiento desde su llegada al banquillo. Con el tolosarra al frente del Real Madrid, Mbappé marcó 28 de los 41 que suma a estas alturas.

Aún queda una larga semana

El Real Madrid no está teniendo un final de año nada fácil y lo más alarmante es que después de tres días en los que tanto Florentino Pérez como Mbappé y Arbeloa han hecho saltar todos por los aires (en la semana posterior a la pelea física entre Tchouaméni y Fede Valverde) todavía queda más de una semana para ponerle fin. No será hasta el próximo sábado en el último partido de Liga contra el Athletic Club en el Bernabéu, en la posible despedida de Dani Carvajal. Antes, visitar al Sevilla en el Sánchez Pizjuán este domingo… Mbappé garantiza el lío.