Oficial: Mourinho le costará al Real Madrid 15 millones de euros

La llegada de José Mourinho al Real Madrid tendría un coste de 15 millones de euros para el club si Florentino Pérez se impone en las elecciones que se celebrarán este domingo en Valdebebas. La cifra ha sido confirmada por el Benfica, entidad que recibiría el pago y que, al cotizar en la Bolsa portuguesa, está obligada a informar públicamente de sus operaciones financieras.

La confirmación de que Mourinho será el entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez sigue siendo presidente del club blanco se produjo, por sorpresa, este miércoles a través de las redes sociales, aunque era un secreto a voces. Minutos antes de que Enrique Riquelme asegurase que si es elegido máximo mandatario del club Haaland será madridista, la campaña de Florentino Pérez aprovechó para lanzar un mensaje en el que se confirmaba quién será su entrenador.

La candidatura del presidente madridista publicó un vídeo en el que aparecía el técnico portugués vestido con la equipación del Real Madrid. La pieza audiovisual iba acompañada del lema «MOUcha historia por hacer», un juego de palabras entre el apellido del entrenador y el eslogan utilizado por Florentino durante toda la campaña electoral.

Tras la victoria en las urnas, el club acelerará la planificación deportiva de la nueva temporada. En Valdebebas se puso en marcha una profunda reestructuración de la plantilla con el objetivo de devolver al equipo a la élite del fútbol europeo después de dos campañas marcadas por la irregularidad y la falta de títulos importantes. La dirección deportiva trabaja intensamente para cerrar varias incorporaciones consideradas prioritarias por el nuevo cuerpo técnico.

Entre los movimientos más destacados estarán los fichajes de Nico Paz, Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté, tres jugadores que responden a necesidades muy concretas detectadas por Mourinho. El portugués participó activamente en la toma de decisiones y respaldó cada una de las operaciones, convencido de que los tres futbolistas encajaban perfectamente en la identidad competitiva que pretendía implantar en el equipo. El regreso de talento formado en la casa, el refuerzo de la línea defensiva y el aumento de la competitividad en varias posiciones fueron los pilares sobre los que se construyó el nuevo proyecto.