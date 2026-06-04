En Portugal rabian por la salida de Mourinho del Benfica: «Se ha reído de nosotros»

Mourinho entrenará al Real Madrid si Florentino Pérez gana las elecciones a la presidencia del club que se celebran este domingo. El miércoles por la noche, la candidatura del presidente más exitoso de la historia del club anunció con un vídeo publicado en las redes sociales el regreso de The Special One al banquillo del Bernabéu trece años después de su salida. Desde Portugal han criticado la decisión del luso, que ha optado por salir del Benfica ante la llamada de la entidad blanca.

Florentino Pérez hizo una jugada maestra y contraprogramó el anuncio de Haaland de Enrique Riquelme con el anuncio del regreso de José Mourinho al Real Madrid. El entrenador portugués apareció en un vídeo publicado por la candidatura del actual presidente que fue emitido antes de la intervención del empresario alicantino en El Hormiguero y en el primer anuncio justo después del programa presentado por Pablo Motos.

«MOUcha historia por hacer», decía el mensaje publicado por la cuenta oficial de la candidatura de Florentino Pérez en la que apareció el entrenador portugués y confirmaba el regreso del luso en caso de que el actual presidente gane las elecciones a la presidencia que se celebran este domingo en Valdebebas.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Críticas a Mourinho en Portugal

El anuncio de José Mourinho por parte de la candidatura de José Mourinho no ha sentado nada bien a Portugal. El entrenador luso tiene contrato con el Benfica hasta el año 2027 y, según informa Record, el Real Madrid habría notificado al club lisboeta por escrito que pagará 15 millones de euros por Mourinho.

Bernardo Ribeiro, el director del diario Record, se ha mostrado muy contundente después de confirmarse el regreso de Mourinho al Real Madrid si Florentino Pérez es elegido presidente. «Mourinho se ha burlado de todos los aficionados del Benfica. Esto es una vergüenza», comenzó diciendo. «O José Mourinho ya no es entrenador del Benfica y ha roto su contrato, o esto es una vergüenza. El Benfica es un club enorme y esto es maltratar a la afición benfiquista», dijo.

«Por mucho que Mourinho esté molesto por no haber recibido una propuesta de renovación del Benfica, salir con la camiseta del Madrid teniendo contrato es incalificable, una vergüenza», afirmó el director de este periódico ante una realidad: Mourinho será entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez gana las elecciones.