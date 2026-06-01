La primera misión de Mourinho: encajar a Nico Paz

El regreso de Nico Paz al Real Madrid ya es mucho más que una posibilidad. En Valdebebas tienen tomada la decisión de ejecutar la cláusula de recompra de nueve millones de euros y recuperar a uno de los futbolistas con más proyección salidos de La Fábrica en los últimos años desde el pasado mes de abril, tal y como adelantó OKDIARIO. Tras explotar definitivamente en el Como de Cesc, donde se ha convertido en una de las sensaciones de la Serie A formando parte de un equipo que ha hecho historia clasificándose por primera vez para la Champions, el argentino será una de las primeras incorporaciones del nuevo proyecto blanco.

La gran pregunta ahora no es si volverá, sino cómo encajaría en el Real Madrid que pretende construir José Mourinho. El entrenador portugués regresará al banquillo blanco siempre que Florentino Pérez gane las elecciones, algo que la encuesta elaborada por OKDIARIO apunta, y tiene como gran reto encontrar sitio al internacional argentino, que ya está concentrado para vivir su primer Mundial.

Porque Nico Paz no llega como una promesa cualquiera. Su crecimiento en Italia ha sido espectacular. El mediapunta argentino ha multiplicado su valor de mercado, se ha asentado en la selección absoluta de Argentina y ha firmado cifras que le han colocado en la agenda de algunos de los grandes clubes europeos. De hecho, tiene claro que regresa al Bernabéu para ser protagonista.

Sin embargo, su aterrizaje en el Real Madrid plantea un debate táctico interesante. Nico no es un extremo puro ni tampoco un mediocentro organizador clásico. Su mejor fútbol aparece cuando recibe entre líneas, gira, conduce y activa los ataques cerca del área rival. Ahí es donde realmente marca diferencias.

Precisamente por eso, en el posible Real Madrid de Mourinho podría convertirse en una pieza especialmente valiosa. El técnico portugués siempre ha construido equipos con una gran estructura defensiva y una enorme capacidad para correr, pero también ha sabido potenciar futbolistas capaces de generar ventajas en los últimos metros. Ozil, Sneijder o Deco fueron ejemplos claros durante distintas etapas de su carrera.

En ese contexto, Nico Paz encajaría perfectamente como mediapunta en un sistema 4-2-3-1. Por detrás de Mbappé y con Vinicius abierto, el argentino tendría libertad para aparecer entre líneas, asociarse y llegar al área desde segunda línea. Una posición donde podría explotar su creatividad y su capacidad para filtrar el último pase.

Pero incluso existe una alternativa que seduce todavía más dentro del club, ya que en la primera se chocaría con Bellingham. Nico podría actuar como interior ofensivo en un centro del campo más físico y equilibrado. El Real Madrid lleva tiempo buscando soluciones para recuperar parte de la imaginación perdida tras la salida de Toni Kroos, y el argentino ofrece precisamente un perfil que escasea actualmente en la plantilla: talento para generar fútbol en espacios reducidos.

Pulir el físico

Mourinho siempre ha sido extremadamente exigente en el aspecto táctico y defensivo, y ahí Nico todavía tiene margen de crecimiento. En el Como de Cesc ha dado pasos importantes en ese sentido, pero el nivel de exigencia del Real Madrid es otra dimensión.

Lo que parece evidente es que el club no apuesta por su regreso únicamente como una operación de mercado. En Valdebebas consideran que Nico Paz está preparado para competir por un sitio en la primera plantilla y aportar algo que hoy escasea en el equipo: imaginación, personalidad y fútbol entre líneas. Por eso su vuelta está decidida. Y por eso, en el Real Madrid que perfila Mourinho, puede acabar siendo mucho más importante de lo que muchos imaginan.