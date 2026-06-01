Davide Ancelotti da el salto a Europa y ficha como nuevo entrenador del Lille

Davide Ancelotti entrenará en Europa la próxima temporada. El entrenador italiano ha fichado por el Lille hasta 2028. Una nueva oportunidad para el hijo de Carlo después de una aventura frustrada en el Botafogo brasileño que puso fin el pasado mes de diciembre. Hasta entonces había barajado varias ofertas y ha aceptado estar en Francia para volver a impulsar al equipo en la pelea con el PSG de Luis Enrique, a la vez que jugará Champions.

El italiano de 36 años decidió dejar de ser la sombra de su padre para tener su propia trayectoria. Acompañó a Carletto como preparador físico en el PSG y Real Madrid hasta que en 2016 subió el cargo a segundo técnico, pasando por el Bayern, Nápoles, Everton y de nuevo en el conjunto blanco, donde sumó a una lista excepcional de logros dos títulos de la Liga de Campeones (2022, 2024), un Mundial de Clubes (2022) y una Copa Intercontinental (2024).

El pasado verano, Davide Ancelotti fichó por el Botafogo después de que cayese eliminado en el Mundial de Clubes. Allí estuvo cinco meses mientras compaginaba su cargo de asistente técnico de la selección brasileña tras obtener su licencia UEFA. El Lille logró clasificarse para la próxima Champions, pero muy lejos de volver a pelear la Liga al PSG tal y como consiguió en 2021. Días antes se había hecho oficial la salida de Bruno Genesio. Un nuevo proyecto que pondrá a prueba a un Davide que da el salto a Europa con un equipo que viene de unos años complicados deportivamente, además de demostrar a su padre que también corre la sangre de entrenador por sus venas.