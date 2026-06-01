El Liverpool confirma que Konaté saldrá gratis este verano y se pone a tiro del Real Madrid

Ibrahima Konaté no renovará con el Liverpool y saldrá gratis este verano. El conjunto inglés confirmó el domingo en un comunicado que no ha llegado a un acuerdo para la renovación del central de 27 años que finalizaba su vínculo con el club red este mes de junio. Así que el central se pone a tiro de un Real Madrid, que le tiene en su lista de candidatos con el objetivo de reforzar la defensa en este mercado de fichajes.

Era un secreto a voces desde que el pasado viernes se adelantara en Inglaterra y finalmente se ha acabado confirmando: Ibrahima Konaté no renovará con el Liverpool y saldrá gratis este verano con destino aún por determinar. El conjunto red emitió el domingo por la tarde un comunicado en el que confirmó que no ha llegado a un acuerdo para la renovación del contrato del central de 27 años que ha disputado las últimas cinco temporadas en Anfield, convirtiéndose en uno de los mejores centrales de la Premier League.

«El Liverpool FC puede confirmar que Ibrahima Konaté está listo para abandonar el club al expirar su contrato este verano. Konaté se irá con nuestro agradecimiento y aprecio por la contribución que realizó y todos en el club le desean lo mejor para el futuro», informó el Liverpool y minutos después el propio jugador emitió un comunicado desde la concentración de Francia en el que dejó claro que representar al Liverpool «ha sido un honor» y que le había gustado despedir en el último partido disputado en casa.

Konaté se pone a tiro del Real Madrid

Ahora llega el momento en el que los mejores equipos de Europa tocarán la puerta del central de 27 años que está valorado en 50 millones de euros y que viene de disputar 51 partidos esta temporada con el Liverpool, club con el que ha disputado un total de 183 títulos y con el que ha conseguido una Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield.

El Real Madrid es uno de los candidatos a hacerse con los servicios de un futbolista al que se ha seguido muy de cerca en los últimos meses, habiéndole examinado in situ en el partido de la fase de liga de Champions League que enfrentó a los dos clubes en Anfield hace unos meses. Konaté aprobó con nota el examen y los informes que se manejan en Valdebebas son excelentes sobre un futbolista primoroso en el juego aéreo y con una gran velocidad.

De esta forma, la opción Konaté a coste cero se presenta a un Real Madrid que tiene decidido reforzar la defensa durante este verano con la incorporación de un central (como mínimo) y un lateral derecho. La última palabra para la llegada de Konaté la tendrá un José Mourinho, cuyo fichaje se oficializará una vez que Florentino Pérez salga vencedor de las elecciones a la presidencia del Real Madrid que se celebrarán este domingo 7 de junio.