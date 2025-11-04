Examen a Konaté

Ibrahima Konaté se someterá a un examen en el encuentro que enfrenta a Liverpool y Real Madrid en Anfield. El central francés será mirado con lupa por la dirección deportiva del equipo blanco, esa que le lleva siguiendo desde hace varios meses. El zaguero es uno de los candidatos a reforzar la defensa madridista de cara a la próxima temporada, pero los próximos meses serán claves para confirmar si la entidad blanca da el paso o no.

La situación para ir a por su fichaje parece idílica. Konaté tiene 26 años, acaba contrato —por lo que llegaría libre— y es un jugador de rendimiento inmediato. Al mismo tiempo, se debe decir que no es un futbolista que llene a la dirección deportiva madridista. Gusta, pero no ilusiona. Nadie le ve como un jugador a fichar sí o sí, aunque en Valdebebas tienen claro que es una gran oportunidad de mercado.

El Real Madrid quiere seguir observando con atención la progresión de un central que esta temporada está alternando grandes actuaciones con partidos muy mejorables. Por ello, este encuentro contra los blancos será importante para tratar de formar una decisión definitiva. En la entidad madridista dudan de si es un jugador preparado para defender la camiseta del 15 veces campeón de Europa.

Konaté, lo que es seguro, es que es un central de élite: titular en el Liverpool y en la selección francesa de Deschamps. Está acostumbrado a convivir con la presión y todavía tiene margen de mejora, pero en Valdebebas no terminan de quitarse las dudas.

El Liverpool insiste

Mientras, el Liverpool no pierde la esperanza de renovar al central. El conjunto inglés le ha hecho recientemente una nueva propuesta de renovación a la que todavía no ha contestado. Los ingleses, que ya vieron cómo se marchaba Trent Alexander-Arnold al Real Madrid este verano libre, no quieren vivir un capítulo parecido dentro de unos meses con el francés, aunque, si dice que «no» a esta última propuesta de renovación, deberán empezar a hacerse a la idea.

El Real Madrid, obligado a fichar

De cara al próximo verano, el Real Madrid está obligado a reforzar la posición de central. Si no pasa nada, los titulares seguirán siendo Huijsen y Militao. Asencio ocupará la plaza de cuarto zaguero, mientras que el futuro de Alaba y Rüdiger está en el aire.

El austriaco no continuará: acaba contrato y el Real Madrid no le renovará. Por otro lado, el alemán, que también debería renovar para seguir, ahora mismo tiene su futuro en el aire. Todo dependerá de cómo evolucione su condición física en estos meses. Por lo tanto, los blancos están obligados a fichar un central de garantías si se va el germano, mientras que la plaza de Alaba apunta a ser para un jugador de la cantera: Jacobo Ramón o Joan Martínez.