Xabi Alonso: «Estoy convencido de que será diferente al derbi de Liga»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación en la previa de la semifinal de la Supercopa de España que enfrenta a Atlético y Real Madrid. El donostiarra se juega su futuro como entrenador madridista y todo lo que no sea sumar la victoria significará un despido una vez la expedición madridista haya llegado a la capital de España.

El donostiarra comenzó analizando el encuentro: «Es una semifinal, tenemos que tener muy buena preparación mental, competir, cuidar los detalles. Es un rival exigente siempre. Tenemos razones para jugar con energía, hay un título en disputa y por eso es importante».

A la hora de recordar el duelo contra el Atlético de Liga, fue claro: «Queremos hacer un partido diferente. Pero nos faltaron cosas, las tenemos muy presentes para no cometer los mismos errores. Queremos hacer un partido de mejor nivel. Pero estoy seguro de que daremos una mejor cara y de que será un partido disputado».

«Todo partido hay que analizarlo, y las derrotas más. Cosas que no queremos repetir. Qué cosas, nos las quedamos para nosotros. Estoy convencido de que será diferente a aquello», añadió.

También comentó la ausencia de Mbappé: «La situación depende del momento, hay que leerlo. Estamos aquí, queremos recuperarle lo antes posible. Lo que nos ocupa es la semifinal y ganar para poder llegar a la final».

A la hora de analizar la importancia de la Supercopa, comentó lo siguiente: «Dos cosas claras: es el torneo que nos jugamos, así que es el más importante. En la temporada, es el cuarto, claro. Pero es el que tenemos ahora, así que prioridad absoluta. Necesitamos hacer un buen partido».

También analizó la presión de Vinicius: «Es imprescindible la presión de todos. Reclamo en cada entreno y cada partido que todos estén comprometidos cuando no tenemos el balón. Que estén activos, que estén las líneas juntas. Esas ganas de jugar ese momento, incluso disfrutarlo, nos hará más competitivos».

«Queda mucha temporada, Vini va a ser importante. Le necesitamos en su mejor versión, que disfrute en el campo. Cuando lo hace, nos da ese desequilibrio. Tenemos que encontrarle. Es fundamental para nosotros», continuó sobre Vinicius.

Sobre el mensaje de «tranquilos» posterior al encuentro contra el Sevilla, comentó lo siguiente: «No era ningún mensaje, sólo era desearos que disfrutarais. No quería decir nada especial…».

Por otro lado, habló del estado en el que está Carvajal: «Está mejor, podría jugar algo. Hay que respetar los pasos. Quedan muchos partidos, no queremos forzar ninguna situación, pero está preparado».

«En una temporada hay un poco de todo, en noviembre y diciembre quizás hemos tenido muchos lesionados y hubo que cambiar cosas. Pero estamos en posición para pelear por todo. Tenemos un título ahora, si ganamos al Atlético estamos en la final», finalizó analizando el bajón del equipo.