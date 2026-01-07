Simeone y su futuro: «No cerramos la puerta a nada»

Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta a Atlético y Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España. Ambos conjuntos se vuelven a ver las caras en Yeda tras el derbi de Liga, donde los rojiblancos endosaron un doloroso 5-2 a los madridistas en el Metropolitano.

El argentino comenzó hablando de Julián Álvarez: «No vale repetir frases. Salen naturalmente. Julián, por sí solo, ha demostrado el futbolista que es. Las palabras no alcanzan; sirven los hechos». «A veces hace falta acercarse y no hablar, hablar de otras cosas de la vida que son muy importantes. Más allá de un futbolista, hay una persona. Lo importante es que la persona esté bien», añadió.

Sobre si piensa repetir la idea, fue claro: «Siempre pienso en lo mismo. Cada partido es diferente. El partido del Metropolitano no va a estar relacionado con el de mañana. Cada uno, con sus virtudes. Tendremos que jugar el partido que creemos para seguir en esta competición».

También habló de Barrios y sus cualidades: «Me parece que las características de Barrios no son similares a las de Almada. No están en las mismas posibilidades de competir en el mismo lugar. Llorente, Connor, Cardoso… Mañana decidiremos quién le hará mejor al equipo».

«Nos da situaciones diferentes a los otros delanteros. Lo necesitamos con la misma hambre con la que está participando. Su fortaleza física nos da patrones para atacar de distintas maneras. Necesitamos tenerlo como está; el equipo necesita a Sorloth», comentó sobre el noruego.

«La mente en la vida es todo. Está claro que la parte mental, en cualquier profesión, es el mayor estimulante para dar el máximo. Intentamos trabajarla, despertarla. A veces sale mejor, a veces no como queremos. Nuestra mente influye en nuestra vida. Los entrenadores no cerramos puertas nunca. El fútbol y la vida pueden cambiar. Desde mi lugar, no cierro ninguna puerta», finalizó.