Convocatoria del Real Madrid para la Supercopa de España: ¡Mbappé no viaja a Arabia!

La convocatoria del Real Madrid para la Supercopa de España, que se celebra a partir del miércoles 7 de enero en Yeda, Arabia Saudí, tiene como gran novedad la ausencia de Mbappé en la lista. El galo sigue arrastrando molestias en la rodilla y ni siquiera viajará junto al resto de sus compañeros. No obstante, jugará el duelo contra el Atlético de Madrid perteneciente a las semifinales ni una hipotética final.

Mbappé sufrió un esguince en la rodilla en el entrenamiento a puerta abierta que se celebró el 30 de diciembre en el estadio Alfredo di Stéfano. Así comunicó el club blanco la lesión del galo y su parte médico a través de sus canales oficiales: «Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda. Pendiente de evolución».

Por otro lado, en cuanto a las bajas, Xabi Alonso no podrá contar con Militao y Trent Alexander-Arnold, que están lesionados. Tampoco está Brahim Díaz, que está disputando la Copa de África con Marruecos. Sí regresa a la convocatoria del Real Madrid Dean Huijsen, que se perdió el encuentro frente al Betis por unas molestias. Además, los canteranos que ha citado el donostiarra son Fran González, David Jiménez y Thiago Pitarch.

Una Supercopa a todo o nada

La Supercopa de España que comienza el próximo 8 de enero en Arabia Saudí, con un Barcelona-Athletic como primer plato, es un todo o nada para el Real Madrid. El día 9, los blancos se medirán al Atlético de Madrid en la otra semifinal. Un derbi marcado por el recuerdo de la manita que los de Simeone le endosaron al equipo de Xabi Alonso en el Metropolitano el pasado mes de septiembre y por una sensación difícil de esquivar: el vasco se juega su futuro.

El proyecto que arrancó el pasado mes de junio se pone a prueba. Y eso es un problema. Y una responsabilidad. Si el Real Madrid gana al Atlético, Xabi Alonso ganará oxígeno en el banquillo blanco, a la espera de una final que se disputará el domingo 11 ante Barcelona o Athletic. Sería esquivar una bala. De las que no siempre se esquivan.

Pero si el Atlético elimina al Real Madrid, el viernes se prevé movido en la capital. En Valdebebas lo tienen claro: perder la semifinal ante los rojiblancos sería un golpe demasiado duro como para sostener el proyecto. El final llegaría en cuanto el avión privado que traslade a la expedición desde Yeda aterrice en Madrid. Ese mismo viernes se tomarían decisiones. Y Xabi Alonso dejaría de ser entrenador del Real Madrid.

Convocatoria del Real Madrid