Mbappé necesita un milagro para que el próximo 6 de enero se suba junto al resto de sus compañeros en el avión que llevará al Real Madrid a Arabia Saudí, donde jugará una nueva edición de la Supercopa de España. El galo está descartado para jugar contra el Betis el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu, pero ahora mismo su presencia en el torneo que se celebra en Yeda es una incógnita.

«En un mundo ideal, no debería jugar. Dependerá de muchos factores. Ahora mismo, ni los doctores ni él conocen qué pasará», aseguran desde Valdebebas este primer día del año. Por lo tanto, ahora sólo toca esperar y cruzar los dedos para esperar un milagro que es complicado pronosticar si podrá llegar.

Un problema que viene de lejos

Cabe recordar que Mbappé ya sufrió esta misma lesión antes del duelo de Champions frente al Manchester City, en el que también se la jugaba Xabi. El francés fue sometido a pruebas en la propia mañana del partido de la mano del doctor Manuel Leyes para ver el estado de su rodilla izquierda. Kylian no jugó un sólo minuto esa noche y cuatro días más tarde reapareció aún tocado en Vitoria, donde disputó el choque al completo ante el Alavés.

Desde entonces, también jugó los 90 minutos en Talavera y frente al Sevilla hasta que este miércoles ha recaído de ese esguince que le trae por el camino de la amargura y que pone en peligro su presencia en Arabia. Tratándose de Mbappé, nadie duda de que tanto el club como el jugador arriesgarán, pues el Real Madrid se juega el primer título de la temporada.

Las opciones de Xabi

Sin Mbappé y si quiere seguir apostando por Rodrygo y Vinicius en ataque, como en los últimos encuentros, Gonzalo debería ganar peso. El cantero fue la gran apuesta de Xabi Alonso en el Mundial de Clubes y siempre le ha respondido, aunque cuando empezó la temporada sus minutos han sido limitados. Con el City, sin el francés, fue titular.

Otra opción es apostar por Rodrygo y Vinicius en ataque, reforzando el centro del campo. De esta manera, Ceballos es el que más opciones tiene de entrar en la medular. Y, por último, la tercera opción por la que puede apostar Xabi es mover a Rodrygo al centro, apostando por Mastantuno de inicio en el costado derecho.