El Real Madrid se remanga para vencer a la Virtus y se aúpa al tercer puesto de la Euroliga

El Real Madrid confirmó su condición como el mejor local de la Euroliga ampliando a 14 su cuenta de victorias en el Movistar Arena tras vencer a la Virtus Bolonia en un partido igualadísimo hasta los últimos minutos, en los que el equipo blanco lo rompió a base de triples (92-84). Con el triunfo, los de Sergio Scariolo se aúpan al tercer puesto con 19 triunfos, uno más que Olympiacos, que se medirá al Panathinaikos este viernes en el derbi griego.

Otra ‘final’ de las nueve que quedan para poner fin a la fase regular de la Euroliga pasaba este jueves por el Palacio. El Real Madrid tenía que ganar al equipo que le venció en la primera jornada, una Virtus igual de obligada para seguir aspirando al play in después de imponerse al Barcelona en Bolonia, y continuar sumando victorias en su fuerte, el que sólo ha podido derribar el Panathinaikos en esta Euroliga.

El Real Madrid tuvo que sufrir para ganar desde el primer cuarto, en el que Carsen Edwards, como se esperaba, fue la amenaza que esperaban los de Scariolo. El pistolero estadounidense anotó 10 tantos de salida y la Virtus aseguraba un partido igualadísimo, como así fue, imponiéndose de salida (22-23).

El quinteto suplente espabiló y Sergio Llull a base de triples estiraba la ventaja al descanso para que entre Mario Hezonja, Edy Tavares y un parcial de 8-0 pusieran la máxima del encuentro (51-40). Desde entonces, explosión italiana y de Aliou Diarra, que con sus seis puntos, más la aportación de Derrick Alston Jr, Edwards y Luca Vildoza impulsaron a la Virtus hasta la máxima igualdad con la que arrancaba el último cuarto (64-64).

El Real Madrid lo rompe al final

Los de Dusko Ivanovic llegaron a estar por delante a siete minutos del final (69-71), pero los de Scariolo respondieron con triples de Chuma Okeke, Théo Maledon, Hezonja y Facu Campazzo y se escaparon hasta los seis dígitos de ventaja con menos de 120 segundos por jugarse.

Inesperadamente, el equilibrio se rompió en ese período, cuando más puntos del croata, que acabó como máximo anotador blanco (22 de valoración) con 19 tantos y 6/10 en tiros de campo, del argentino y Andrés Feliz sellaron la victoria. En el bando italiano, Edwards cerró su gran actuación con 32 puntos, seis triples (13/24), tres rebotes, cinco asistencia y 27 créditos. No le sirvió a la Virtus.