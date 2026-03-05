La odisea del Real Madrid Júnior para volver a España: una semana en zona de guerra sin poder jugar

El Júnior del Real Madrid de baloncesto ha vivido una auténtica odisea en los últimos ocho días. El filial madridista viajó a Abu Dabi con una misión: sellar su clasificación para el Adidas Next Gen que se celebrará a finales de mayo en Atenas (Grecia), coincidiendo como cada año con la Final Four de la Euroliga. Pero a su llegada y tras jugar sólamente dos partidos, el objetivo cambió totalmente. Ya no era deportivo, sino vital, y consistía en regresar a España con los jugadores (todos menores de edad), cuerpo técnico y miembros del club sanos y salvos.

Afortunadamente, se cumplió este miércoles 4 de marzo, cuando la expedición madridista logró llegar alrededor de las 13:00 horas al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En la maleta, traían ocho días llenos de nervios e incertidumbre y, sobre todo, la impotencia de no poder hacer lo que más les gusta al haber aterrizado en una zona de guerra donde sus vidas corrían peligro.

El Real Madrid Júnior llegaba a la capital de Emiratos Árabes Unidos el pasado miércoles 25 de febrero y disponía de algo menos de dos días para preparar su debut frente al Aris de Salónica. El equipo de Javier Juárez, parte importante de esta historia, pudo disputar ese y un segundo encuentro, ambos el 27 de febrero, y los resolvió con victorias con clara autoridad (65-78 contra los griegos y 40-127 ante el Mónaco).

En ese momento el juego se terminó y comenzó el partido que tenía en vilo al club blanco y al baloncesto español, con otro equipo afectado, el Júnior del Valencia Basket, que estaba en el otro grupo de la fase de clasificación. El Real Madrid se fue a la cama con el trabajo hecho y consciente de que el sábado 28 de febrero podían sellar su pase a la final en el enfrentamiento contra el Dubai Basketball de las 15:45 (hora local), pero esa madrugada lo cambió todo.

El Real Madrid Júnior, en territorio de guerra

La respuesta de Irán a los ataques recibidos por parte de Estados Unidos e Israel provocó que varios territorios se vieran afectados por los misiles y bombardeos. Uno de ellos era Abu Dabi. La Euroliga reaccionó rápidamente y suspendió el torneo en la mañana del 28 de febrero, pero al Real Madrid le quedaba un largo camino por recorrer.

Como no podía ser de otra forma, el único pensamiento era el de coger el primer avión y volver a España lo antes posible, aunque ese vuelo no apareció hasta el martes 3 de febrero. Cuatro días confinados en un hotel de Abu Dabi, a pocos kilómetros de los bombardeos, a la espera de ese ansiado viaje de regreso a Madrid.

La esperanza y la tranquilidad las encarnaba Juárez, entrenador del Real Madrid Júnior, al que llevó al título en el adidas Next Gen durante la Final Four de la Euroliga en 2024 en Berlín con Hugo González y Egor Demin, ambos ahora en la NBA, en la plantilla. El mismo sábado 28 de febrero, el mensaje del técnico madridista era la única fuente de información sobre el estado del equipo sub-18: «Súper orgulloso de todos estos chicos y no hablo deportivamente (que también), en situaciones especiales aparecen las personas especiales y ellos lo son».

Súper orgulloso de todos estos chicos y no hablo deportivamente(que también), en situaciones especiales aparecen las personas especiales y ellos lo son pic.twitter.com/toFACtkpTP — JAVI JUAREZ (@JJuarezcrespo) February 28, 2026

Éste iba adjunto a una fotografía de grupo en el hotel de concentración de Abu Dabi, donde se alojaron durante siete días hasta la escala en Estambul con la garantía de la máxima seguridad, como reconoció posteriormente Juárez e incluso el entrenador del primer equipo, Sergio Scariolo. Como decimos, pasaron siete días antes de ese viaje a la ciudad de Turquía, donde, no fuera de todo peligro al ser otra de las zonas afectadas por el conflicto armado en Oriente Medio, trasnocharon para tomar el primer vuelo en la mañana del miércoles a Madrid.

Los mensajes de Javier Juárez

Ya aterrizados, ocho días después, en la capital de España, Juárez transmitía el sentir de la expedición: Tres aeropuertos,tres historias, tres nos ayudaron mucho a estar ya en casa. Abu Dabi, su hospitalidad y su impresionante sistema de seguridad aérea. Estambul, la Euroliga se ha comportado de 10 y Madrid, el club con todo desde aquí, y a los que estaban allí, a esos, os debemos mucho y más.

Scariolo, preguntado por cómo puede afectar la guerra en Oriente Medio a la competición por la presencia de los equipos israelíes, quiso felicitar de antemano a todas las partes en su atención a los medios previa al partido de la Euroliga de este jueves contra la Virtus Bolonia: «En primer lugar, celebramos la vuelta de nuestros Júnior, que han tenido momentos, obviamente muy bien cuidados, de preocupación por sí mismos y sus familias».

La situación en Abu Dabi era crítica, como bien reflejaron algunos testimonios desde el Valencia Basket. «No había intranquilidad porque los habitantes de allí hacían vida normal. Sí que había momentos en los que se escuchaban explosiones, pero nosotros no veíamos nada, solo escuchábamos. Hubo un momento en el que sonaba la alarma del móvil y tenías que seguir el protocolo de seguridad que te marcaban, pero nada más. Lo hemos vivido con la incertidumbre de no saber cuándo íbamos a volver».