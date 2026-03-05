Hospital Valdebebas: Arbeloa llega a Vigo con siete lesionados, dos dudas y el Real Madrid en cuadro

Hospital de Valdebebas. Así se puede llamar en estos momentos a la Ciudad Real Madrid. En estos momentos, Arbeloa tiene nueve jugadores lesionados que están descartados para Vigo. A ellos se les debe sumar Camavinga y Asencio, que son duda para el partido contra el Celta. Los que están descartados son Militao, Alaba, Bellingham, Carreras, Ceballos, Mbappé y Rodrygo. Este viernes, antes de viajar, se conocerá si pueden viajar Asencio y Camavinga.

Alaba sufre una lesión muscular en el gemelo. Mbappé se recupera en París de sus problemas en la rodilla y volverá el viernes. Bellingham, igual que Kylian, pero en Londres. Se desconoce cuándo regresará. Militao y Ceballos sí están en Valdebebas, pero no volverán a estar disponibles hasta después del parón de selecciones. Rodrygo, por su parte, tiene un largo camino tras romperse el ligamento y está inmerso en un preoperatorio. Carreras, además de sancionado, tiene un problema muscular derivado de un golpe. El parte de caídos es lacrimógeno.

Las dudas en estos momentos son dos: Camavinga y Asencio. Ambos han completado parte de la sesión de este jueves junto al resto de sus compañeros, pero la presencia de los dos en Vigo está en el aire. El francés se sigue recuperando de una infección bucal que se le ha complicado y puede derivar en lesiones musculares, lo que lleva a los servicios médicos del Real Madrid a extremar las precauciones. Por otro lado, Arbeloa aseguró en rueda de prensa que lo normal es que Asencio llegue al duelo, pero sigue renqueante de la contractura cervical que sufrió ante el Benfica.

Por lo tanto, la convocatoria del Real Madrid para el Celta estará llena de bajas y contará con la presencia de muchos canteranos. Y es que Arbeloa es posible que sólo pueda contar con 12 jugadores de la primera plantilla, de los cuales -Courtois y Lunin- son porteros, para el duelo contra el Celta. Es decir, el panorama para viajar a Vigo a jugarse más de tres cuartos de Liga es desolador. Además, hay que recordar que Mastantuno o Huijsen están sancionados.