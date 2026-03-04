Arturo Vidal vive acomplejado con el Real Madrid: «El VAR se inventó para que no robaran más»

Arturo Vidal no desaprovecha cualquier aparición pública para atacar al Real Madrid. El futbolista chileno volvió a recordar sus derrotas a manos del conjunto blanco y señaló como motivo los arbitrajes recibidos en Champions League. El jugador de Colo-Colo ha señalado al Real Madrid por lo que él considera actuaciones arbitrales injustas en sus duelos ante el conjunto merengue. «Por eso se inventó el VAR, para que no robaran más», ha asegurado Vidal en declaraciones recientes.

El futbolista de 38 años ha hecho referencia a las dos eliminaciones consecutivas que sufrió con el Bayern de Múnich frente al Real Madrid. El primer duelo se produjo en cuartos de final de la Champions League 2016/17, donde Arturo Vidal fue expulsado por doble amarilla en el partido de vuelta y su equipo acabó sucumbiendo en la prórroga. También vencieron los blancos al conjunto bávaro en las semifinales de la 2017/18, en las que el mediocampista chileno no participó por una lesión de rodilla. Preguntado por si se había sentido «robado» en sus duelos ante el Real Madrid, Vidal recurrió a estos dos enfrentamientos: «Sí (me sentí robado), cuando nos eliminaron en cuartos y semifinales con el Bayern».

En ambas ocasiones, el conjunto madridista acabó levantando la Champions. La primera de ellas, ‘La Duodécima’ ante el Juventus, a la que derrotó por 4-1 en Cardiff. Tras vencer al Bayern en las semifinales de 2018, el Real Madrid de Zinedine Zidane conquistó su tercera ‘Orejona’ consecutiva en la final ante el Liverpool (3-1) en Kiev. Un título de Champions League que no ha podido conquistar Arturo Vidal pese a competir durante varias temporadas en claros contendientes al título como la Juventus o el propio Bayern de Múnich. Su tope fue la final de 2015, en la que los juventinos cayeron frente al FC Barcelona. Tampoco tuvo suerte en el conjunto culé, con el que sufrió el recordado 4-0 en Anfield y el 2-8 frente al Bayern.

En su etapa en el Barça coincidió con un Leo Messi, que pasó de rival en los duelos entre Argentina y Chile a compañero en el equipo blaugrana. «Es una locura de jugador. Está por encima de todo… es de locos», ha destacado Vidal en el podcast Enfocados. Pese a su respeto hacia Messi, el chileno no ha dejado atrás su carácter para confrontar a Rodrigo De Paul en un partido con su selección. «En el último partido con Argentina, con De Paul. Por canchero lo tengo ahí. Me lo cruzo y le meto una dura», ha respondido a una pregunta acerca de quién ha sido el último jugador con el que se ha enfrentado.

El futuro de Arturo Vidal en los banquillos

Arturo Vidal afronta la recta final de su carrera. A sus 38 años, el jugador de Colo-Colo ya piensa en su futuro como exfutbolista. El chileno no quiere dejar atrás el fútbol, y ya apunta a una carrera en los banquillos. «Quiero seguir y después tomar un equipo. Me gustaría mucho ser entrenador. Amo el fútbol, no sólo porque es mi profesión, sino porque veo mucho fútbol. Me gustaría ayudar en Chile a los jóvenes”, ha reconocido Vidal.