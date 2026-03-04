Palo de Griezmann al Barcelona en forma de venganza: «¿Esta foto va muy dura?»

De 2025 a 2026 y de semifinal a semifinal. Atlético y Barcelona se enfrentaron por segundo año consecutivo en la misma instancia de la Copa, en la antesala a la final. El curso pasado fue el cuadro azulgrana quien aprobó y selló el billete a Sevilla; esta vez ha sido el Atlético quien ha sacado mejores notas tras firmar un ejercicio de supervivencia extrema en el Camp Nou. Fue terminar el partido y desatarse un caudaloso río de reacciones en el que destaca la de Griezmann.

El jugador rojiblanco, que ha militado durante dos temporadas en el Barcelona, desató la polémica en redes sociales. Publicó una imagen en la que sale él celebrando el pase a la final y dos jugadores azulgranas tendidos sobre el terreno de juego totalmente hundidos tras el esfuerzo físico del partido. La instantánea va acompañada de una mensaje. «¿Esta foto va muy dura?» y un emoticono de caritas llorando de la risa.

Es la venganza consumada por Griezmann. Para entender el origen hay que retroceder a las semifinales de Copa del Rey de la temporada pasada, también entre Atlético y Barcelona. Aquel pase a la final se lo adjudicó el conjunto catalán al vencer en el Metropolitano y las redes sociales azulgranas publicaron una imagen de su futbolistas haciendo una piña mientras a Griezmann se le veía solitario. Aquella fotografía iba junto a un mensaje.

«Esta foto va muy dura», también acompañado por un emoticono. Un palo en forma de venganza el que ha dado Griezmann al Barcelona. Cabe recordar que el francés no terminó de adaptarse y sentirse cómo en el club catalán durante las dos campañas que militó y tuvo que regresar al Atlético, con quien ahora podría disputar una final de Copa. Depende de él mismo, pues debe decidir si sigue hasta final de temporada o pone fin a su relación contractual con el Atlético y emigrar al Orlando de la MLS.

El Orlando, en cualquier caso, tendría que aligerar plantilla, pues el cupo de jugadores designated players -cuya nómina escapa del tope salarial- la tienen completa. La supervivencia del Atlético en Barcelona y el alcance de la final de Copa complica la salida del francés que no debe ser por la puerta de atrás. Al menos no debería por la magnitud de su influencia en la historia colchonera. La afición rojiblanca lo tiene claro. La última y nos vamos, Griezmann.