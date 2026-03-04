Irán asegura haber impactado con misiles un destructor de la Armada de EEUU en el océano Índico

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado durante la madrugada de este martes del lanzamiento de una serie de ataques contra objetivos militares estadounidenses. Según el comunicado difundido por la agencia de noticias iraní Tasnim, las fuerzas iraníes han impactado con misiles a un destructor de la Armada estadounidense mientras este repostaba combustible a 650 kilómetros de la costa iraní, en el océano Índico.

Según la nota recogida por la citada agencia, el destructor fue alcanzado por los misiles Qadr 380 y Talaieh de la Armada de de Irán. El comunicado asegura que el impacto provocó un incendio «masivo» en las cubiertas de dos embarcaciones, el destructor y el buque cisterna que lo abastecía. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán enmarca la acción en las «19ª ola de la Operación Promesa Verdadera 4».

El ataque naval se ha producido en paralelo a otras operaciones anunciadas en la misma jornada. En un comunicado previo, la Guardia Revolucionaria informó de que sus fuerzas terrestres habían iniciado acciones contra Estados Unidos e Israel mediante tres operaciones simultáneas y el lanzamiento de unos 230 drones.

Entre los objetivos declarados figuran las bases militares estadounidenses en Erbil, en el Kurdistán iraquí, y las instalaciones de Ali al Salem y Arifjan, en Kuwait. Las fuerzas iraníes también ha anunciado ataques contra «posiciones de grupos terroristas en el norte de Irak».

Ahora bien, la escalada no termina ahí. Durante la misma jornada, el régimen iraní ha afirmado que sus misiles y drones han alcanzado la sede central de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y del Ministerio de Defensa israelí, ubicados en el barrio de Hakirya, en pleno centro de Tel Aviv. La Guardia Revolucionaria también ha proclamado haber golpeado instalaciones «estratégicas» en Beit Tekfa, en el noreste de la ciudad, y el centro militar israelí situado en Galilea Occidental.

Ni Estados Unidos ni Israel han confirmado de momento los daños descritos por Irán. Las autoridades de ambos países no han emitido declaraciones oficiales al respecto.