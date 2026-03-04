Los científicos no se lo explican: descubren un coco marino de 30 kilos que ya es la mayor semilla del mundo

Hasta la fecha, los científicos han descrito entre 390.000 y 400.000 especies de plantas en todo el mundo, y las regiones con mayor diversidad de especies de plantas son los trópicos. En este contexto, el coco de mar, una palmera endémica de las Seychelles, produce la semilla más grande conocida en la Tierra, capaz de alcanzar los 30 kilos de peso. El tronco puede alcanzar los 30 metros de altura y las hojas también son de gran tamaño. A modo de curiosidad, aparece en las monedas de cinco rupias de las Seychelles.

Esta especie vegetal crece de forma natural en algunas islas de las Seychelles, en el océano Índico. El cultivo fuera de su hábitat es extremadamente raro debido a la lentitud de germinación, y la reglamentación sobre la exportación de las semillas. Sin embargo, la comunidad científica lleva años preguntándose cómo esta especie sobrevive en un entorno tan «pobre» en nutrientes, ya que los suelos de las Seychelles proceden de granitos muy erosionados y contienen niveles extremadamente bajos de fósforo, un nutriente esencial para el crecimiento y la reproducción vegetal.

Coco de mar, una especie endémica de las Seychelles

Estudios recientes han revelado que el secreto del coco de mar está su estructura aérea. Sus enormes hojas, plegadas de forma natural, actúan como un embudo natural; cuando llueve, el agua se canaliza hacia el tronco y desciende hasta la base del árbol. En ese recorrido arrastra partículas ricas en nutrientes: polen, restos vegetales y materia orgánica procedente del entorno. Los científicos describen este proceso como una forma de «auto-fertilización indirecta».

Uno de los aspectos más llamativos del coco de mar es que sus semillas suelen caer cerca del árbol madre, algo que los expertos descibren como una forma de «cuidado parental», ya que alrededor de la copa del árbol es donde el suelo recibe más agua y nutrientes. Asimismo, los estudios realizados en distintas poblaciones han mostrado que el coco de mar destina una parte significativa de sus recursos a la reproducción.

Un récord botánico que sigue sorprendiendo

La semilla del coco de mar ha sido reconocida como la mayor del mundo. Su tamaño puede superar los 20 centímetros de ancho, y su peso alcanza cifras cercanas a los 30 kilos. A pesar de su nombre, el coco de mar no se puede dispersar por este medio.Cuando los frutos crecen y caen por el peso, muchas veces son arrastrados hasta el agua, donde se hunde. Pasado un tiempo, acaban muriendo y los gases producidos dentro de la semilla hacen que floten hasta playas lejanas.

Esta especie fue descubierta en el año 1563 por el médico judío portugués García de Orta. Encontró semillas de coco de mar en las islas Maldivas, y por eso llamó al árbol ‘»oco de las Maldivas», pero en realidad la especie es originaria de las Seychelles, situadas a más de 2.000 kilómetros de distancia.

La especie está protegida, ya que su distribución es muy limitada y su crecimiento es lento. Por desgracia, debido a la falsa creencia de que tienen propiedades medicinales, sólo quedan alrededor de 8.000 palmeras silvestres adultas. La germinación puede tardar entre seis meses y dos años, y la planta puede pasar de 20 a 40 años antes de formar un tronco, por lo que es una especie de crecimiento lento. La primera floración no aparece hasta los 25-30 años, según las condiciones. La producción de semillas grandes ocurre una vez el árbol ya es adulto.

«Los ecosistemas forestales dominados por una sola especie son poco comunes, pero están ampliamente distribuidos en las regiones tropicales húmedas, y su existencia puede explicarse fácilmente mediante la teoría ecológica. Esta dominancia suele interpretarse como el punto final de un proceso de sucesión en el que, impulsado por retroalimentaciones positivas en las condiciones del lugar, un conjunto diverso de especies es gradualmente sustituido por una sola especie dominante.

Aunque los mecanismos que conducen a la dominancia de una sola especie han sido ampliamente estudiados, se ha prestado mucha menos atención a los procesos ecológicos y evolutivos que ocurren dentro de estos bosques monodominantes. Sostenemos que, una vez alcanzada la monodominancia, esta puede provocar cambios sorprendentes en la especie dominante y tener consecuencias relevantes para el ecosistema. En un bosque mixto, la estrategia evolutiva óptima para un rasgo como el tamaño de la semilla o la altura máxima del árbol está influida por los valores de esos rasgos en las demás especies presentes, lo que genera una amplia variabilidad dentro de la comunidad.

En cambio, en un sistema monodominante, el cambio evolutivo puede estar determinado principalmente por las interacciones ecológicas entre individuos de la misma especie, lo que podría conducir a una selección direccional continua hacia determinados rasgos. Esta diferencia en las presiones de selección podría explicar no solo el enorme tamaño de la semilla de esta palmera, sino también otros aspectos de su ecología y de su economía de nutrientes», concluyen los investigadores.