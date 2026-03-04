Los países más seguros en caso de que estallara la III Guerra Mundial

El ataque conjunto lanzado por Israel y Estados Unidos sobre Irán ha provocado que la zona de Oriente Medio se sitúe en una incertidumbre constante. Según la Media Luna Roja iraní, tras los ataques, la cifra de muertos asciende a 787, entre los que se encuentra el que fuera líder del país iraní Alí Jamenei, en lo que Estados Unidos ha denominado como Operación Furia Épica.

Los iraníes respondieron con contraataques dirigidos contra los intereses israelíes y estadounidenses en todo el Medio Oriente. Se documentaron explosiones en varios países, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Qatar. Las declaraciones hechas por norteamericanos e israelíes es la de apostar por una guerra que se prolongue «varias semanas», aunque expertos señalan que la resistencia de Irán puede alargar el conflicto más meses.

En un contexto de clima de tensión en la región y en todo el mundo con constantes ataques, el periódico The Mirror ha publicado un listado con los países más seguros en caso de que estallase la Tercera Guerra Mundial. En él, se tiene en cuenta el peor de los resultados en el conflicto y también la neutralidad de algunos países.

En el peor de los casos de una Tercera Guerra Mundial, estas serían las naciones más seguras: Antártida, Islandia, Nueva Zelanda, Suiza, Groenlandia, Indonesia, Tuvalu, Argentina, Bután, Chile, Fiyi y Sudáfrica.

Los países implicados

El caso de la Antártida es llamativo debido a su extrema ubicación, mientras que Islandia es famosa por su actitud pacífica a la hora de no tomar parte de ningún conflicto, al igual que la neutralidad de Suiza, Indonesia y Bután. Por su parte, Nueva Zelanda ofrecería seguridad por su paisaje repleto de montañas.

Groenlandia, a pesar de los intentos de Trump por hacerse con la isla, no sería tan atractiva para invasores mientras que las pobres infraestructuras de Tuvalu influirían. En el caso contrario, la gran cantidad de recursos que poseen países de Sudáfrica como Argentina o Chile ayudaría a poder sobrevivir en un hipotético conflicto.