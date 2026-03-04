La borrasca Regina revienta en Andalucía a partir de hoy y la AEMET alerta: aviso naranja por lluvias y nevadas

El aviso naranja por lluvias y nevadas llega a Andalucía, la borrasca Regina revienta este territorio por completo y activa las alertas de la AEMET. La primavera ha llegado y lo ha hecho de tal forma que deberemos empezar a pensar en una serie de peculiaridades que van llegando por momentos. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta en estos cambios que pueden acabar siendo los que nos darán la opción de realizar determinados cambios de tendencia.

Es hora de ver lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede jugarnos una mala pasada y hacerlo de tal forma que tocará ver qué puede pasar en estas primeras jornadas de marzo. La realidad es que nos enfrentamos a un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará mucho en qué pensar. Estos días en los que el tiempo puede acabar siendo el problema principal a la hora de salir de casa. Vamos a ver llegar algunos detalles que, sin duda alguna, tendremos que afrontar en unos días plagados de actividad.

Este aviso por lluvias y nevadas lo cambia todo

La realidad es que estamos ante un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que reviente por completo nuestros planes para estos días. Tocará estar preparados para lo peor, en estos días en los que realmente cada detalle puede contar de una forma muy diferente.

Es hora de saber qué es lo que pasará en estas jornadas en las que el tiempo puede convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que acabará marcando una diferencia importante en estos días en los que cada detalle puede contar.

Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que estará marcado por una vuelta atrás. Volveremos a ver cómo llega el mal tiempo y lo veremos con la mirada puesta a algunos cambios de ciclo que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Por lo que, habrá llegado el momento de poner en mente algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca en estas jornadas en las que cada detalle puede ser esencial. Estas lluvias pueden cambiarlo todo y acabar siendo lo que nos afectará de lleno en unas jornadas repletas de acción.

La AEMET lanza una alerta sobre la borrasca Regina en Andalucía

Andalucía será una de las zonas más afectadas por la borrasca Regina que, sin duda alguna, acabará siendo la que nos marcará muy de cerca. En especial en estos días en los que quizás tendremos que afrontar un marcado cambio que puede ser esencial que tengamos en mente. Antes de salir de casa visualizar las alertas nos ayudará a evitar más de un problema.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielos muy nubosos acompañados de chubascos, con probabilidad de ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas. Cota de nieve por encima de 2000 metros, pudiendo descender hasta los 1500 metros en las sierras orientales. Polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro; tendiendo a disminuir su concentración a lo largo de la tarde. Temperaturas mínimas en ligero descenso en la vertiente mediterránea, con pocos cambios en el resto; máximas en descenso, notable en amplias zonas. Vientos flojos variables, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes del noreste en el extremo oriental durante la primera mitad del día». Las alertas estarán activadas: «Rachas muy fuertes del noreste en el litoral almeriense. Probabilidad de chubascos localmente fuertes y tormentosos. Descenso notable de las máximas en amplias zonas».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «La borrasca Regina unida a la entrada de un frente atlántico mantendrá una situación de inestabilidad en la Península y Baleares. Así predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se darán precipitaciones, al principio en Baleares y este peninsular terminando por afectar a la mayor parte del territorio, si bien siendo poco probables y de carácter ocasional en el cuadrante suroeste. Se prevén fuertes, con acumulados significativos, en la Comunidad Valenciana y Cataluña, pudiendo serlo también en zonas aledañas además de, al final con la llegada del frente, en el norte de Galicia y Asturias. Asimismo podrá darse algún chubasco localmente fuerte en Baleares y alguna tormenta ocasional en el Levante. Nevará en montañas de la mitad norte por encima de 2000 metros, bajando la cota al entorno de los 1500 m. en el noroeste. En Canarias se espera una tendencia a la estabilización, si bien con cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto con posibilidad de algún chubasco ocasional. Bancos de niebla en interiores del tercio oriental peninsular, regiones de Andalucía y Galicia y entornos de montaña, con calima en la Península, Baleares y este de Canarias tendiendo a menos. Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de la Península y Baleares, notablemente en Galicia, y exceptuando ascensos en el sur de Andalucía. Pocos cambios en Canarias. Mínimas en descenso en la mitad sur peninsular, en ascenso en la norte y Canarias y con pocos cambios en Baleares. Heladas débiles en el Pirineo».