Hoy, 4 de marzo de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con un cielo poco nuboso que irá cubriéndose a lo largo del día, especialmente en el sur, donde podrían registrarse chubascos aislados. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán estables. El viento soplará de forma floja a moderada del este y sureste, con posibilidad de rachas fuertes en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y viento fuerte

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que apenas dejarán escapar un rayo de sol. Con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 22 grados, la mañana comenzará fresca, pero a medida que avance el día, el calor se hará más presente. El viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 45 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, especialmente en las horas centrales.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará más cálido, aunque la humedad, que alcanzará niveles elevados, podría hacer que el aire se sienta algo pesado. Sin embargo, no hay riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día sin preocupaciones. Con más de once horas de luz, desde la salida del sol a las 07:43 hasta su ocaso a las 19:04, será un buen momento para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Nubes grises y viento fresco en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día marcado por la inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados, mientras el viento sopla con fuerza desde el sureste, alcanzando velocidades de hasta 30 km/h. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto, aunque la probabilidad de lluvia es baja, lo que permite disfrutar de un respiro antes de que la tarde traiga consigo un ligero descenso térmico.

A medida que el sol se oculta, la sensación térmica puede descender hasta los 8 grados y la humedad se sentirá más intensa, alcanzando un 85%. Aunque no se esperan lluvias significativas, el viento puede hacer que la tarde se sienta más fría de lo habitual. Es un día para no olvidar la bufanda y estar preparado para cualquier cambio inesperado.

Guecho: ambiente agradable para disfrutar al aire libre

El día amanece en Guecho con un cielo despejado y una temperatura fresca que ronda los 10 grados. A medida que avanza la mañana, el termómetro irá subiendo hasta alcanzar los 20 grados por la tarde, ofreciendo un ambiente agradable. La brisa del sureste soplará con una velocidad media de 25 km/h y se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, así que es recomendable tener cuidado con el viento. La humedad, que oscilará entre el 50% y el 80%, hará que el ambiente se sienta un poco pesado, pero no se espera lluvia en todo el día.

Con 11 horas y 21 minutos de luz, la tarde se presentará igualmente despejada, manteniendo la misma tónica que la mañana. La sensación térmica máxima alcanzará los 20 grados, lo que hará que la jornada se sienta cálida y agradable. Al caer la noche, las temperaturas descenderán a unos 15 grados, ofreciendo un cierre de día fresco y cómodo. Sin duda, será un día ideal para disfrutar al aire libre en Guecho.

Santurce: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 8 y 20 grados. La brisa soplará suavemente desde el sureste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h, pero sin probabilidades de lluvia a lo largo del día.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para compartir momentos agradables. Aprovecha la jornada para salir y disfrutar de lo que ofrece la ciudad.

Cielos despejados y ambiente cálido en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca de 8 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 22 grados por la tarde, con un viento suave del sureste que aportará una agradable sensación térmica. Es un buen momento para salir a disfrutar del sol, así que no olvides llevar ropa ligera y cómoda para aprovechar al máximo esta jornada primaveral.