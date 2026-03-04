Sigue en directo la comparecencia de Pedro Sánchez hoy desde la Moncloa para responder a Donald Trump y hacer una valoración de la situación en Irán

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece hoy, miércoles 4 de marzo a partir de las 9:00 horas, desde el Palacio de a Moncloa para responder a las amenazas de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Sánchez se dirigirá a los ciudadanos en una intervención en la que no se permitirán preguntas para hacer una valoración de los últimos acontecimientos internacionales después de que el pasado sábado Israel y Estados Unidos lanzaran ataques militares contra Irán.

Esta comparecencia llega también después de que el propio Donald Trump calificara a España de «aliado terrible» y de que anunciara la ruptura de «todos los tratos comerciales» con nuestro país, una decisión que podría hacer perder a España más de 24.700 millones de euros en exportaciones e inversiones.