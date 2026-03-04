Giro radical del tiempo: la AEMET alerta de lluvias y tormentas intensas en estas zonas y teme lo peor

La AEMET lanza una alerta de lluvias y tormentas intensas en estas zonas y teme lo peor en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente una serie de detalles que detalles pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. La primavera parece que llega a toda velocidad y lo hace de tal forma que tocará empezar a ver llegar una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos tener por delante.

Con la mirada puesta a una semana en la que realmente cada detalle puede ser un problema. Esperaríamos ese sol que puede convertirse en la antesala de algo más. Hace unos días las temperaturas estaban muy por encima lo que sería habitual, vamos a ver llegar una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Con la mirada puesta a una alerta por lluvias y tormentas que puede cambiarlo todo. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que las temperaturas y los mapas del tiempo jugarán un papel importante.

El tiempo sufre un giro radical

Un importante giro radical puede acabar siendo lo que nos marcará estos días en los que realmente todo puede ser posible. Tocará saber qué es lo que nos está esperando en estos días en los que cada elemento cuenta y lo hace de tal forma que tendremos que empezar a ver llegar determinados cambios.

Es hora de conocer lo que puede pasar en este inicio del mes de marzo en el que vamos a ver llegar una novedad importante. En estos días en los que realmente cada detalle puede afectarnos de lleno. Estaremos pendientes de un cielo que parece que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada.

Estaremos muy pendientes de una situación que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en estos días en los que iniciamos una nueva tanda de tormentas. La inestabilidad puede extenderse poco a poco, a medida que vamos viendo llegar determinados cambios.

Los expertos de la AEMET no dudan en actualizar unos mapas del tiempo que parece que no traen buenas noticias, sino todo lo contrario. Son días de ver el termómetro bajar y el cielo volver a convertirse en un elemento invernal.

La AEMET alerta de lluvias y tormentas intensas en estas zonas

En estas zonas del país se esperan lluvias y tormentas intensas, la AEMET no duda en darnos algunos detalles de lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Es hora de conocer lo que nos espera con un cambio en el tiempo que puede ser destacada en estos días.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Situación de inestabilidad en la mayor parte del país debido a la borrasca Regina situada sobre Marruecos con tendencia a desplazarse a Alborán. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la mitad sureste peninsular y los poco nubosos en el resto, tendiendo a nublarse a lo largo del día a excepción del Cantábrico y tercio noroeste. Las precipitaciones, principalmente en forma de chubascos extendiéndose de sur a norte, afectarán a la mitad sur, fachada oriental y zona centro peninsular, siendo posibles también en el Pirineo. Estos chubascos irán con tormenta y granizo ocasional y es probable que sean fuertes en regiones de Andalucía, Castila-La Mancha y Madrid, sin descartar Extremadura. Asimismo se prevén acumulados significativos en el entorno del Estrecho. Cielos nubosos o con intervalos nubosos en Baleares con posibilidad de algún chubasco ocasional. En Canarias cielos nubosos con precipitaciones, más abundantes en el norte de las islas y con posibilidad de ser locamente fuertes e ir con tormenta en las orientales. Nevará por encima de 1800/2000 metros en las islas y sureste peninsular. Bancos de niebla en interiores del tercio este peninsular, entorno de la Ibérica y alto Ebro, con calima en la Península y Baleares extendiéndose al este de Canarias».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes en regiones de Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid, también posibles en Extremadura y este de Canarias, y con acumulados significativos en el entorno del Estrecho. Descenso notable de las temperaturas máximas en áreas de Andalucía. Rachas muy fuertes de viento en Canarias y zonas del tercio sureste peninsular. Temperaturas máximas en descenso en la mitad sur peninsular, notable en regiones de Andalucía, con aumentos Canarias y Sistema Central. Mínimas en descenso en el tercio sur peninsular y zonas de meseta aledañas al Sistema Central, aumentando en la mitad norte del área mediterránea. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en Pirineos. Soplará viento de componente norte con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en Canarias y fachada oriental peninsular tendiendo en general a amainar. Predominio de viento de componente este en el resto, moderado en Baleares, meseta Sur y mitad oriental y litorales peninsulares, con probables las rachas muy fuertes en regiones del tercio sureste».