La firma que maneja el lobby prochino de Zapatero ha recibido 173.000 € en ayudas y contratos del Gobierno

Thinking Heads, la empresa que controla Gate Center, el lobby pro China impulsado por el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha recibido casi 173.000 euros en ayudas y contratos públicos del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El Gate Center, nacido en abril de 2022, es gestionado por Thinking Heads, la consultora que fundó Daniel Romero-Abreu, amigo de Zapatero y administrador de esta empresa, según consta en el Registro Mercantil. En la Junta Directiva del Gate Center se encuentra Feng Yi Zhang, responsable de la delegación en Asia y presidente de T Capital Group y Teng Shi Tecnology Group.

En los últimos años, bajo mandato del Gobierno del socialista Pedro Sánchez, Thinking Heads ha obtenido ayudas públicas, incluido aquí un aval de Industria, y diferentes adjudicaciones de la Administración General del Estado.

Según recoge el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, dependiente de la Intervención General, Thinking Heads ha sumado concesiones por importe de 88.000 euros, de los que 60.000 se corresponden a un préstamo otorgado por el Ministerio de Industria dentro de la convocatoria denominada Reafianzamiento del programa de avales para pymes año 2025. El resto de dicha cuantía fueron subvenciones del Ministerio de Cultura por valor de 28.000 euros.

En cuanto a los contratos recibidos, Thinking Heads se ha hecho con diez expedientes de la Administración General del Estado desde el año 2021 por un importe total de 84.833 euros, según consta en el Portal de Transparencia del Gobierno.

Entre estas adjudicaciones figura una realizada el pasado octubre por el Instituto Cervantes, dependiente del Ministerio de Exteriores, para el «diseño de estrategias de comunicación para posicionamiento de la terminología», según reza en el objeto de este contrato por importe de 17.908 euros, impuestos incluidos.

También hay contratos relacionados con la celebración de actos otorgados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), la Oficina Española de Patentes y Marcas, el Ministerio de Industria, Aena o el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe), entre otros organismos.

Patrocinado por Duch

Desde abril de 2022, Zapatero viene ejerciendo como presidente del Consejo asesor de Gate Center, un think tank con sede en Madrid que promueve el acercamiento entre España y China y que plantea que Europa debe mirar a Pekín tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Además, advierte que «claramente, la tendencia es que China adelante a Estados Unidos en el plano económico» en los próximos tiempos. El Gate Center también ha tenido como patrocinador al empresario chino Fangyong Du, alias Miguel Duch.

Precisamente, en un comparecencia celebrada el pasado lunes en la comisión de investigación del Senado sobre la trama PSOE, el ex presidente del Gobierno fue preguntado por este empresario chino. «No tengo que dar explicaciones de con quién como», contestó el ex jefe del Ejecutivo al senador del PP Fernando Martínez-Maíllo, incidiendo en que no iba a hablar de su «intimidad». Duch ha sido también asesor del gigante asiático Huawei, compañía que contrató a la agencia de marketing de las hijas de Zapatero, denominada Whathefav.

En dicha comparecencia en la Cámara Alta, Zapatero admitió que sus hijas cobraron de Análisis Relevante -al menos 198.000 euros, según publicó El Confidencial- por realizar unos trabajos de marketing para la consultora de su amigo Julio Martínez Martínez, asesor de la compañía Plus Ultra. En este contexto, el ex líder del PSOE negó el lunes en la comisión Koldo -donde estaba obligado por ley a decir la verdad- haber mediado para el rescate de esta aerolínea por parte del Gobierno por 53 millones de euros, y subrayó que no tiene ninguna sociedad «ni aquí ni en ningún lugar del mundo, ni en Kuala Lumpur», enfatizó.