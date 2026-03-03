La Comisión 8M, afín a Podemos, ha señalado al cantante Julio Iglesias en su spot promocional de la manfiestación del próximo domingo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y lo ha hecho, citándolo junto al delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein pese a que la denuncia con acusaciones fake contra el cantante español ha sido archivada por la Fiscalía.

El vídeo ha sido difundido este martes con motivo de la presentación de la marcha del 8-M bajo el lema «Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes» en un acto celebrado en el Ateneo La Maliciosa, de Madrid. La organización ha detallado que la manifestación saldrá el domingo las 12.00 horas desde Atocha para finalizar en la calle Sevilla.

«¿Tú también te preguntas qué más puede pasar? Seguro que te has despertado, has visto las noticias, has leído un grupo de WhatApps y te has vuelto a preguntar: ¿qué más puede pasar? Julio Iglesias, Epstein, un genocidio en Palestina, incertidumbre por tu futuro, nunca te vas a independizar, otro asesinato del ICE y otro pedazo de imbécil que desnuda a una compañera de clase con la Inteligencia Artificial. ¿Qué más puede pasar?», dice una activista en la primera escena del spot del 8-M.

Asimismo, más adelante, también se escucha a otra compañera hablar de «otro rico, otro famoso, abusando desde la impunidad, otra trabajadora del hogar explotada, otra mujer a la que presionan para denunciar y luego la dejan sola», enfatiza.

Tras estas consideraciones, desde el 8M llamar a «llenar la calles» entre consignas del tipo «organizadas para vivir, unidad para luchar» o «feministas antifascitas, somos más en todas partes», remarcan.

Una de las portavoces de la Comisión 8M que aparece en el vídeo y que ha participado este martes en la presentación de la marcha del domingo es Saida García Casuso, cofundadora de la asociación Euforia Familias Trans-Aliadas.

Este colectivo, que ha recibido el respaldo de Podemos, se reunió con la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, ahora eurodiputada de la formación morada, en diciembre de 2022 con motivo de la aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley trans. García Casuso se fotografío ese día junto a Montero.

Saida García Casuso (3d), portavoz del 8M, junto a Irene Montero. (Foto: Euforia)

Cabe recordar que la ex titular de Igualdad del Gobierno de Pedro Sánchez ha cargado estos semanas contra Julio Iglesias haciéndose eco de acusaciones fake contra el cantante. «Los testimonios contra Julio Iglesias son gravísimos: es servidumbre doméstica, explotación y violencia sexual. Basta ya de que tantos hombres usen su fama, su dinero y su poder como protección para ejercer violencias Gracias a las mujeres que rompen el silencio. No estáis solas», escribió el pasado 13 de enero en redes sociales la eurodiputada de Podemos.

Por su parte, el ex vicepresidente segundo del Gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, también cargó contra el cantante: «El mito de Julio Iglesias conquistador, lo que oculta por detrás, es entender que las mujeres son objetos en manos de hombres poderosos y quesi llega a Julio Iglesias y te toca el culo y te toca las tetas, tienes que ser una mujer afortunada y estar encantada del privilegio enorme de que un tipo tan famoso y tan seductor pueda hacer contigo lo que quiera», afirmó en TV3.

Entretanto, García Casuso lamentó este martes la falta de unidad en la izquierda por la convocatoria de otra marcha por parte de las feministas que defenden un modelo abolicionista de la prostitución y que critican que la autodeterminación de género conculca «los derechos históricos de las mujeres».

«Realmente nos parece gravísimo que siga habiendo dos manifestaciones en un contexto político como el que estamos. Pero, bueno, la Comisión 8M de Madrid está haciendo lo que nos corresponde, que es defender los derechos de todas y de todes. No concebimos que ante este panorama haya otras feministas que eligen luchar contra los derechos, que eligen aliarse con el fascismo y nuestro análisis es que es muy grave, pero que estamos haciendo lo que tenemos que hacer y lo que podemos hacer», ha declarado García Casuso.