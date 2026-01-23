La Fiscalía tumba la denuncia contra Julio Iglesias de sus dos ex empleadas

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha tumbado la denuncia de las dos ex empleadas, una colombiana y otra brasileña, contra el cantante Julio Iglesias por falta de jurisdicción en España. Se acaba así la investigación en España por presuntos delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, acoso y contra los derechos de los trabajadores de Julio Iglesias.

Se procede al archivo de las presentes Diligencias de Investigación por falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados», expone el Ministerio Público en su escrito.

La Audiencia Nacional motiva su decisión en que no concurre territorialidad, no concurren los requisitos del principio de personalidad activa, no se da ninguna de las conexiones materiales exigidas por la ley y por ello se debe proceder la aplicación del artículo 23.5 LOPJ, que obliga al juez español a abstenerse cuando otro Estado es el competente.

La Fiscalía señala que las denunciantes son extranjeras y no son residentes en España y que los presuntos autores también lo son o no se encuentran en España, o aun siéndolo, tampoco están en nuestro país. Además, explican que los hechos ocurrieron en República Dominicana y Bahamas.

«Los hechos deben ser perseguidos por los Estados directamente competentes, por ser donde ocurrieron los hechos y donde se encuentran las pruebas», concluye la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

La resolución es contundente al afirmar que «las personas denunciadas ni residen en España ni mantienen en este país su centro de vida, intereses o actividad, con independencia de que Julio Iglesias tenga propiedades inmobiliarias».

Además, «no consta que ninguno de los denunciados se encuentre actualmente en territorio español ni que haya sido objeto de una solicitud de extradición».

Para fundamentar su decisión aluden a un precedente en el que la Audiencia Nacional rechazó investigar presuntos delitos de tortura y lesa humanidad cometidos en Colombia porque la víctima era colombiana, los presuntos responsables eran colombianos y ninguno se encontraba en España.

La Audiencia Nacional da así carpetazo a la denuncia de las letradas de la organización Women’s Link Worldwide que interpusieron en nombre de las ex trabajadoras que denunciaron abusos entre los meses de enero y octubre de 2021 en las mansiones de Julio Iglesias.

Competencia de otros países

La resolución subraya que «no existe constancia de que las autoridades de los países donde se habrían cometido los hechos hayan renunciado a ejercer su jurisdicción o se encuentren imposibilitadas para hacerlo».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional aclara en su decreto que el archivo «no produce efectos de cosa juzgada, por lo que las denunciantes podrán reproducir su denuncia ante los órganos judiciales» de los países competentes, es decir, República Dominicana y Bahamas.

Los mensajes de Julio Iglesias

Tal y como publicó en primicia OKDIARIO, Julio Iglesias guardaba mensajes cariñosos de las denunciantes que trabajaron para él. «Siempre te recuerdo con cariño», llegó a decirle una de ellas. La otra llegaba a ponerle «te quiero mucho».