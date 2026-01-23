Esquí en Canadá, paddle surf en Ibiza y navidades en Courchevel: la vida de lujo de la ex empleada que acusa a Julio Iglesias de ‘agresión sexual’

Las contradicciones en el caso contra Julio Iglesias no se limitan a mensajes de WhatsApp y cuentas de OnlyFans. Las redes sociales de «Rebeca» —la segunda ex empleada que acusa al cantante de haberla tratado «como una esclava»— revelan un estilo de vida de lujo incompatible con el perfil de víctima traumatizada que presenta en su denuncia.

OKDIARIO ha accedido al perfil de Instagram de «Rebeca», —cerrado a cal y canto tras conocerse su denuncia— donde la supuesta víctima documenta viajes de ensueño por destinos exclusivos: Ibiza, Whistler en Canadá, y Courchevel en los Alpes franceses, una de las estaciones de esquí más caras del mundo donde se aloja la jet set internacional.

Navidades de lujo en Courchevel

Las imágenes más reveladoras datan de finales de 2025, cuando «Rebeca» pasó las fiestas navideñas en Courchevel, en los Alpes franceses. En sus publicaciones aparece posando y escribiendo mensajes motivacionales: «¡GRATITUD! Es todo lo que mi corazón siente. HAPPY NEW YEARS 2026 🎊😘🎆».

La estancia en esta exclusiva estación alpina —donde las habitaciones de hotel pueden costar miles de euros por noche— se produjo apenas tres meses después de que «Rebeca» declarara en su denuncia estar aún sufriendo graves secuelas psicológicas por el supuesto acoso de Julio Iglesias, incluyendo una «depresión severa» que requería tratamiento psicológico.

Verano en Ibiza: paddle surf y bikinis

Antes de Courchevel, «Rebeca» había documentado un verano idílico en Ibiza. Sus publicaciones la muestran en bikini haciendo paddle surf, disfrutando de calas paradisíacas y posando en yates. «IBIZA / SUMMER DUMP 🌺☠️ ‘I’m kind of lazy when it comes to posting pictures’ [‘Soy un poco perezosa cuando se trata de publicar fotos 😂]», escribía junto a una serie de fotografías en traje de baño. Las imágenes transmiten una imagen de despreocupación y disfrute, muy alejada del estado de angustia y trauma que describe en su denuncia contra el cantante que sólo semanas después relataría a Univisión y a elDiario.es.

La denunciante también viajó a Whistler, en la Columbia Británica de Canadá, otra estación de esquí de prestigio internacional. Allí publicó fotografías con mensajes optimistas: «Haz de tu vida un sueño, y de tu sueño una realidad. ✨💙❄️💙❄️✨».

En su denuncia, «Rebeca» afirma haber sufrido «maltrato psíquico y sexual» que le provocó secuelas graves, incluyendo «ataques de ansiedad» y necesidad de apoyo psicológico continuo. Sin embargo, sus redes sociales cuentan una historia completamente diferente: la de una mujer joven que viaja por el mundo, disfruta de destinos de lujo, practica deportes y celebra la vida con mensajes de gratitud y felicidad.

Las imágenes de «Rebeca» esquiando en Courchevel, disfrutando paddling entre yates en Ibiza y celebrando el año nuevo con mensajes optimistas no cuadran con que el relato que ofreció a Univisión en septiembre de 2025. «Lo que siguió fue un largo camino de recuperación psicológica marcado por episodios de depresión», declaró la ex empleada al medio estadounidense.

«Cuando me voy de allí, yo me siento muy triste. Salgo con mi hermano y los amigos. Y yo recuerdo que una vez fuimos a un río y yo me fui a caminar y yo no paraba de llorar. Lloraba muchísimo. Yo estuve en la casa, no quería salir», aseguró entre lágrimas. Tres meses después, «Rebeca» celebraba el Año Nuevo 2026 en Courchevel, una de las estaciones de esquí más exclusivas del mundo, con un mensaje de «¡GRATITUD!» en sus redes sociales.