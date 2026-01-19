Los whatsapps de la ex empleada de Julio Iglesias que contradicen su denuncia: «Siempre te recuerdo con cariño»

Una felicitación de cumpleaños con emojis de fiesta, corazones y la frase «TE QUIERO» en mayúsculas. Mensajes nocturnos deseándole que «sueñes con los angelitos». Expresiones de gratitud por «tu paciencia y tus enseñanzas». La firma como «tu fisioterapeuta por siempre». Estos son algunos de los mensajes de WhatsApp que la denunciante le envió al cantante Julio Iglesias, algunos durante su trabajo en 2021 en la mansión en República Dominicana y otros hasta un año después de abandonar su puesto.

OKDIARIO ha accedido a las conversaciones que revelan que la fisioterapeuta venezolana tomaba la iniciativa de contactar a Iglesias, utilizando un tono afectuoso y expresando disponibilidad total hacia él. «Si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición», le escribía en abril de 2021, un mensaje enviado por «Laura» —nombre ficticio que le pusieron Univisión y elDiario.es, los medios que destaparon la denuncia— durante el tiempo que trabajó para el cantante y en el que supuestamente sufrió agresiones sexuales.

«Te quiero mucho»

«Profesor, buenas noches, espero que puedas dormir sin malestar, sueñes con los angelitos y puedas descansar, te quiero mucho y si necesitas algo de mi aquí estoy a tu entera disposición, gracias por tu paciencia y por tus enseñanzas del día de hoy, todos los días a tu lado son valiosos para mi porque aprendo un poco más ❤️ un beso y un abrazo! Feliz noche», reza el mensaje enviado por la fisio a Julio Iglesias el 20 de abril de 2021, mientras estaba dedicada de lleno a ayudar a calmar los dolores físicos del cantante.

Los mensajes de WhatsApp que la fisioterapeuta venezolana envió a Julio Iglesias entre 2021 y 2022. En ellos se puede leer expresiones como «TE QUIERO», «siempre te recuerdo con cariño», «todos los días a tu lado son valiosos para mi» y «tu fisioterapeuta por siempre».

Los mensajes no muestran rastro de incomodidad, distancia o rechazo. Por el contrario, abundan los diminutivos cariñosos («Julitoooo»), las expresiones de buenos deseos («que Dios te siga llenando de mucha salud»), y declaraciones explícitas de afecto con múltiples emojis de corazones y besos.

Según la versión de la joven venezolana, solo trabajó cinco meses porque estaba «agotada de la situación» y decidió «no volver jamás». Pero el 23 de septiembre de 2022 —más de doce meses después de haber dejado el trabajo donde supuestamente sufrió acoso sexual continuado y agresiones— la fisioterapeuta le felicitó el cumpleaños de manera efusiva y voluntaria.

«Feliz Feliz cumpleañoooooossss 🎉🎊🦋🎁 [Julitoooooo]!!!». Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud 🙏, para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida✨, te mando un beso y un abrazo 🤗, TE QUIERO 😘siempre te recuerdo con cariño ❤️❤️❤️. Atte: [XXX] tu fisioterapeuta por siempre 💁🏻‍♀️», rezaba el segundo mensaje enviado al cantante un año después de haberse producido las supuestas agresiones sexuales.

La denunciante trabaja ahora con la organización Women’s Link en un caso que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga por delitos de agresión sexual y trata de seres humanos. Ella declarará como testigo protegida, repitiendo el relato en el que asegura que Iglesias le tocó los pechos violentamente, la besó a la fuerza metiéndole «la lengua hasta las amígdalas», y le ordenó participar en un trío sexual.

«Esas acusaciones son absolutamente falsas»

Tres días después de que elDiario.es y Univisión sacasen a la luz la denuncia por agresión sexual que dos ex empleadas han interpuesto contra el cantante por presuntos abusos, relaciones sexuales no consentidas, humillaciones, vejaciones, y episodios de maltrato físico y verbal, Julio Iglesias se pronunció en primera persona para negar rotundamente las gravísimas acusaciones.

«Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza», decía el artista horas después de confirmarse que había contratado al prestigioso abogado José Antonio Choclán para defenderse en el caso de que la Audiencia Nacional de credibilidad a las denuncias.

Y aunque confesaba que «nunca había sentido tanta maldad», el cantante advierte que «aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave», dejando claro que no piensa quedarse cruzado de brazos ante la gravedad de las acusaciones de sus ex empleadas.

El cantante de Soy un truhan soy un señor dedicó unas palabras a todos los que en este durísimo trance le están mostrando su apoyo incondicional y confiando en él: «No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas» ha concluido, firmando de su puño y letra el comunicado.