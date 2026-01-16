Julio Iglesias emite un comunicado en medio del escándalo: "Esas acusaciones son absolutamente falsas"

Julio Iglesias ha emitido un comunicado cinco días después de que estallara la noticia que ha dado un zarpazo directo a su vida después de que varias ex empleadas del hogar acusaran al artista de agresiones sexuales. Mediante un comunicado publicado en sus diferentes perfiles de las redes sociales, Julio ha sido escueto, pero a la vez, claro y contundente.

Sus palabras resumen su sentimiento e intenciones y ponen de relieve la gratitud que profesa a las personas de su confianza, quienes, como ha afirmado, le están dando consuelo en estos momentos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Julio Iglesias (@julioiglesias)

«Con profundo pesar respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer», ha comenzado diciendo el artista quien, según ha trascendido, se encuentra en estos momentos en su casa de Punta Cana.

«Estas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad ante un agravio tan grave», ha expresado el artista en unas palabras que ponen de manifiesto el profundo dolor que le ha provocado toda esta situación.

Iglesias ha finalizado su comunicado con una breve referencia a todas aquellas personas que a lo largo de los últimos días le han mostrado su apoyo. Entre ellas, por ejemplo, su gran amigo Ramón Arcusa o Isabel Díaz Ayuso: «No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad, he sentido mucho consuelo en ellas».

Julio Iglesias durante un concierto en Londres. (Foto: Gtres)

Su primer paso oficial

Este comunicado se convierte en el primer paso del artista a nivel oficial desde que se hiciera pública la investigación en la que dos mujeres que trabajaron en el pasado con el cantante aseguraran en dos medios de comunicación que habían sido víctimas de abusos y agresiones sexuales por parte de Julio Iglesias. Unas acusaciones que han dado la vuelta al mundo en las que se presentaba al artista como una persona controladora que sometía a sus trabajadoras a exhaustivos exámenes médicos y les solicitaba diferentes tipos de prácticas sexuales en contra de su voluntad.

Desde entonces hasta hoy, Julio Iglesias ha permanecido centrado en preparar su defensa antes de pronunciarse públicamente, y a la vez ha estado en contacto con sus seres queridos, a quienes les ha pedido la máxima discreción hasta que la situación se aclare del todo.

Una contratación clave

Según se ha podido saber, y como confirmaba hace escasas horas OKDIARIO Iglesias ha contratado al abogado José Antonio Choclán para defenderse de las acusaciones que se han vertido sobre él. Se trata de uno de los abogados más prestigiosos de nuestro país, que ha destacado a lo largo de su carrera por haber defendido a importantes nombres propios del mundo empresarial y de la política. Es el caso de Rita Barberá, David Marjaliza o Víctor de Aldama. Fue también el responsable de la defensa de Carlos Iglesias, hermano del artista, en un caso que le enfrentó a Hacienda hace ya dos décadas.