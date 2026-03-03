Haakon de Noruega actualiza el estado de salud del rey Harald tras su ingreso en Canarias

El príncipe Haakon de Noruega se ha pronunciado sobre el último contratiempo de salud de su padre. El rey Harald tuvo que ser hospitalizado la pasada semana en Canarias, donde se encontraba de vacaciones de invierno con su esposa, la reina Sonia. La casa real confirmó a través de un comunicado el ingreso del monarca y a lo largo de los días fue informando de su evolución. Su médico personal se trasladó hasta Tenerife para supervisar su tratamiento, un detalle que hizo que saltaran todas las alarmas. Afortunadamente, el monarca recibió el alta a los pocos días y ha podido continuar con sus vacaciones.

Durante todo este proceso ha sido el príncipe Haakon el que se ha quedado en Noruega como regente. El heredero está muy acostumbrado a asumir este rol, dados los continuos baches de salud de Harald en los últimos tiempos. No obstante, a pesar de su delicada salud y de su avanzada edad, el monarca no tiene intención de ceder el testigo a la nueva generación. Una decisión que la mayoría de los noruegos considera acertada debido a las polémicas que rodean al entorno del príncipe. Su familia más directa está en el punto de mira por el juicio a Marius Borg y por la vinculación de Mette-Marit con el pederasta Jeffrey Epstein.

Los reyes Harald y Sonia en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Las palabras de Haakon de Noruega

Como decíamos, mientras su padre sigue su proceso de recuperación, el príncipe heredero continúa cumpliendo con su agenda oficial. Haakon de Noruega ha visitado el Instituto Noruego de Política Exterior (Nupi) en Oslo, un acto en el que ha aprovechado para responder a las preguntas de los medios que se han interesado sobre la evolución de Harald.

«El rey está mejor. Estamos felices por ello y muy agradecidos por toda la atención que ha recibido estos días», ha dicho el príncipe en unas declaraciones a la televisión nacional. De momento no ha confirmado si el monarca va a regresar pronto a Noruega, no tampoco ha dicho cuánto tiempo va a alargar su estancia en Canarias.

Haakon de Noruega en un acto reciente. (Foto: Gtres)

El último comunicado de la casa real

Además de las palabras de Haakon, también desde la casa real han compartido un nuevo comunicado relativo a la salud del monarca: «Su estado general es bueno y sigue bajo supervisión del personal sanitario. El monarca está convaleciente y va a continuar su estancia privada en Tenerife», han dicho fuentes oficiales, que han confirmado que habrá una nueva actualización de cara a finales de la semana o si se produce algún cambio relevante.

El rey Harald en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Aunque desde la casa real han hecho actualizaciones constantes sobre la salud del rey Harald, no se ha dado ningún diagnóstico oficial sobre su situación. Solamente se ha dicho que sufrió un proceso de infección y una deshidratación y el médico del monarca reveló que esta infección comenzó desde una herida en la pierna. Una situación que en principio no debería implicar gravedad, pero debido a la avanzada edad del rey, cualquier proceso infeccioso hay que tomarlo en serio.