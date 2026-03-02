Los mejores cortes de pelo para lucir unas ondas con las de Kate Middleton en los Premios BAFTA

Kate Middleton, princesa de Gales, lució espléndida en la pasada edición de los Premios BAFTA. Por esto queremos copiar su estilo y peinado. Los mejores cortes de pelo para lucir unas ondas de escándalo son tendencia. Y es que hay melenas que parecen cobrar vida cuando se ondulan. No importa si las ondas son suaves y apenas marcadas o si tienen un punto más definido: el movimiento aporta frescura, volumen y una sensación de naturalidad difícil de igualar.

Sin embargo, no todos los cortes de pelo para lucir ondas responden igual ante el calor de las tenacillas o el simple gesto de dejar secar el cabello al aire. Elegir bien la forma es casi tan importante como dominar la técnica de peinado. A menudo se piensa que basta con tener el pelo ligeramente moldeable para presumir de ondas bonitas, pero la realidad es más compleja. La estructura del corte condiciona cómo cae el cabello, cómo se distribuye el peso y hasta cuánto dura el acabado. Un exceso de longitud puede aplastar el movimiento; un desfilado mal planteado puede generar encrespamiento. Por eso, antes de lanzarse a cambiar de imagen, conviene entender qué estilos favorecen realmente la textura ondulada y cómo adaptarlos a cada tipo de rostro y densidad capilar.

Los mejores cortes de pelo para lucir unas ondas

Capas largas y estratégicas

Las capas largas son una de las opciones más versátiles para quienes buscan ondas sueltas y naturales, como se ve en un video publicado por la creadora de contenido Paula Parra. Al eliminar peso en determinadas zonas, permiten que el cabello se eleve ligeramente desde la raíz y que las ondas no queden apelmazadas. Eso sí, deben estar bien integradas; capas demasiado cortas pueden romper la armonía y crear picos indeseados.

Según la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), la estructura del tallo capilar y su grosor influyen directamente en la respuesta del cabello al peinado térmico, de modo que un corte que respete la densidad natural ayudará a mantener la salud y la forma de la onda. Un profesional sabrá equilibrar cantidad y distribución para que el resultado sea ligero pero con cuerpo.

Bob texturizado: entre los cortes de pelo para lucir unas ondas

El bob, especialmente en su versión ligeramente desfilada, es ideal para ondas marcadas y con carácter. Al situarse generalmente a la altura de la mandíbula o un poco por debajo, concentra el volumen en la zona media, lo que favorece un efecto dinámico y moderno. Las ondas en un bob aportan dimensión y evitan que el corte resulte plano.

Para quienes tienen el cabello fino, este estilo puede generar una ilusión óptica de mayor densidad. La clave está en trabajar las puntas con suavidad y evitar un contorno excesivamente recto, que dificultaría la formación de ondas naturales.

Shag contemporáneo

El shag, reinterpretado en clave actual, combina capas más cortas en la parte superior con longitudes progresivas hacia las puntas. Crea un movimiento casi espontáneo, perfecto para ondas desenfadadas. Es un corte que funciona especialmente bien en cabellos con textura media o gruesa.

ScienceDirect, en un estudio sobre morfología capilar y comportamiento mecánico del cabello, señala que la distribución irregular del peso puede favorecer la formación de curvas naturales. En ese sentido, el shag explota precisamente esa variación estructural para potenciar el dinamismo.

Cómo adaptar el corte al tipo de cabello

Cabello fino: cortes de pelo para lucir unas ondas

En melenas finas, el objetivo principal es no perder densidad visual. Conviene evitar capas excesivas y optar por desfilados muy sutiles. Un long bob ligeramente escalado puede ser una buena elección, ya que aporta movimiento sin sacrificar volumen.

También es recomendable trabajar la raya de forma estratégica. Cambiarla ligeramente hacia un lado puede generar más cuerpo en la raíz y realzar la onda sin necesidad de productos pesados.

Cabello grueso o abundante

Cuando el cabello es muy denso, el reto consiste en aligerar sin crear encrespamiento. Las capas internas —invisibles a simple vista— ayudan a descargar peso y permiten que las ondas se formen con mayor facilidad. Un corte midi con capas bien distribuidas suele ofrecer resultados equilibrados.

En estos casos, la técnica de secado es tan importante como el corte. Difusor, temperatura media y productos que definan sin apelmazar marcarán la diferencia en el acabado final.

El papel del mantenimiento

Ningún corte luce igual si no se mantiene correctamente. Las ondas pierden definición cuando las puntas están abiertas o el contorno ha crecido en exceso. Por eso, recortar cada seis u ocho semanas ayuda a conservar la forma y el movimiento.

Además, la hidratación es fundamental. Un cabello bien nutrido refleja mejor la luz y define las ondas con mayor facilidad. Mascarillas adaptadas al tipo de fibra capilar y protectores térmicos antes de usar herramientas de calor contribuyen a preservar tanto la salud como la estética.