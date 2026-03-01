Colas en Zara a partir de hoy por las cuñas que no te vas a quitar en primavera: bonitas, cómodas y baratas

No te vas a quitar en primavera estas bonitas, cómodas y baratas cuñas de Zara que son una auténtica joya. Estamos viviendo unos días en los que cada detalle cuenta y lo hace de tal forma que tocará estar pendientes de determinadas situaciones que pueden acabar siendo esenciales. En especial, cuando descubrimos lo que puede pasar con un calzado que debe darnos más de una alegría del todo inesperada. Esta tienda de bajo coste, tiene todo un tipo de elementos que puede ser esencial.

Zara ha presentado una nueva colección que nos sumergirá de lleno en estos días en los que cada elemento cuenta, de tal manera que tocará estar preparados para una serie de peculiaridades que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de saber qué podemos obtener por mucho menos de lo que nos imaginaríamos. Este tipo de detalles son los que, serán claves esta primavera en las que los pies empiezan a querer salir de un invierno que los ha encerrado con un frío fuera de lo común.

Bonitas, cómodas y baratas

No necesitamos gastar mucho dinero para salir de casa a la última moda. En especial en estos días en los que necesitamos una serie de detalles que nos acabarán acompañando en estos días en los que todo puede ser posible. Será el momento de apostar claramente por un giro radical que puede ser esencial.

Es hora de saber qué puede pasar con un tipo de calzado que llegará con fuerza en estos días. Necesitamos conseguir una serie de complementos que acabarán marcando una diferencia importante, sobre todo, cuando estamos ante unos cambios que acabarán marcando la diferencia.

Un buen calzado es, sin duda alguna, el mejor aliado para un inicio de estación que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Por lo que, habrá llegado el momento de hacernos con este complemento que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Estaremos muy pendientes de una serie de complementos que pueden llegar a nuestro día a día de tal manera que vamos a necesitar empezar a tener en mente algunos detalles que pueden ser esenciales en estos días en los que todo puede ser posible.

Zara provoca colas por estas cuñas increíbles

Unas cuñas que pueden convertirse en el mejor aliado de unas largas caminatas primaverales. De primera calidad y por un precio que nos costará creer, podemos hacernos con un plus de buenas sensaciones que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante.

El origen de este tipo de calzado podría estar en Venecia, tal y como nos explican los expertos de BestVeniceguide: «Al principio, el uso de este tipo de zapato se debía a la necesidad de no ensuciar la ropa con barro, pero en Venecia era más bien una forma de ostentación. Cuando estos originales zapatos se difundieron, Venecia era centro de comercio y riqueza, y usarlos era una forma para identificar la clase social del propietario: cuanto más alta era la cuña, más importante era la dama, porque se necesitaba mucha más tela para que la falda llegase al suelo. Aunque ocultados por los vestidos, los calcagnetti estaban ricamente decorados. Por lo general, eran cuñas hechas de corcho o madera y cubiertas con cuero, brocados o terciopelos, a veces ornadas con joyas y, a menudo, hacían juego con el vestido que llevaba la dama».

Siguiendo con la misma explicación: «Sin duda alguna las damas de la época ganaban centímetros en altura gracias a estas plataformas; en 1585, Tommaso Garzoni afirma que en la Plaza de San Marcos «… parece ver a enanas transformadas en gigantas». Ni siquiera se puede decir que se movían con gracia y hermosura. Las damas que las usaban no tenían estabilidad en la marcha y apenas podían caminar solas por las calles venecianas; por eso era necesaria la ayuda de uno o dos criados que sostenían a la dama. Se usaban con orgullo a pesar de las miradas y risas divertidas de muchos extranjeros. En 1430, el Gran Consejo intentó prohibir su uso, porque las caídas de los calcagnetti podían causar fracturas y abortos. Más tarde, se limitó la altura a 8 cm (tanto como un tacón medio / alto moderno), desafortunadamente esta regla se desatendió y se llegó a usar zapatos con plataformas de 50 cm».

Zara hace historia con estas cuñas rojas de piel que son una joya que puede hacer historia en nuestro armario. Podremos tener un calzado de primera calidad a un precio inferior a los 50 euros. Un chollazo que no podemos dejar escapar en estos días en los que cada detalle cuenta.