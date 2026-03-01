Gstaad: el refugio para millonarios que seduce a Tamara Falcó y a otras celebridades

Gstaad es uno de los enclaves más exclusivos del globo. Se ha convertido en el gran refugio de las familias más adineradas de todo el mundo, que han encontrado en la estación suiza un lugar para desconectar. Es, junto a otras estaciones como Baqueira-Beret, Aspen o St. Moritz, el destino favorito de los VIPs para pasar las vacaciones de invierno.

Por las nevadas laderas de las montañas que conforman el lugar se han deslizado con glamour rostros conocidos de la crónica social como Tamara Falcó y también apellidos poderosos de las finanzas como los Botín o relevantes en el terreno artístico como los Thyssen. Personalidades del mundo de la moda como Valentino —fallecido el pasado 19 de enero en Roma—, miembros de casas reales tales como Rainiero III, Grace Kelly, Carolina de Mónaco y sus hijos o Diana de Gales, el deportista Roger Federer o los artistas Madonna y Michael Jackson también han sucumbido a los encantos de este idílico paraje.

Diana de Gales en Gstaad. (Foto: Gtres)

Así es la milla de oro cubierta de nieve

La localidad que alberga las pistas y recibe el mismo nombre que la estación se ubica en el distrito administrativo de Obersimmental-Saanen en el cantón de Berna. Además de los incontables kilómetros esquibles, el complejo está conformado por lugares de ocio, hoteles, tiendas y otros espacios para uso y disfrute de los asistentes. Uno de sus principales atractivos son las envolventes vistas a 24 picos con más de 4.000 metros de altura, entre los que se encuentran el Mont Blanc y el Matterhorn.

Carlota Casiraghi en Gstaad. (Foto: Gtres)

El centro de Gstaad es peatonal desde 1997 y por sus amplias calles discurren personas adineradas, mucho lujo y se respira un ambiente de exclusividad abrumador, aunque la verdadera esencia es que conserva todos los encantos de lo que es, un pueblo. En la vía principal, conocida como Promenade, firmas de primer nivel como Louis Vuitton, Hermès o Patek Philippe comparten espacio con establecimientos gastronómicos con materias primas de primera calidad calificados como gourmet y cafeterías donde entablar interesantes y acogedoras conversaciones con locales y turistas.

Norman Foster y Elena Ochoa en Gstaad. (Foto: Gtres)

A todo esto se le suma que Gstaad cuenta con uno de los apreskis más deseados. En el lobby del hotel HUUS, al igual que en el de otras hospederías, se puede disfrutar de DJ, una larga barra de bebidas con precios prohibitivos y numerosos sofás tapizados con telas suaves tales como terciopelo de seda, donde ponerse cómodo y alargar la tarde con amigos tras una maratoniana jornada esquiando en plena naturaleza.

Valentino esquiando en Gstaad. (Foto: Gtres)

Pero el verdadero motivo que lleva a los más poderosos a incluso trasladarse a este lugar es, según apuntan varios medios, que en Suiza y más concretamente en Gstaad, los herederos de las grandes fortunas internacionales podrán gozar de una educación exquisita. Esto es gracias a la fundación de Le Rosey, el colegio privado más caro del mundo, y a las escuelas John F. Kennedy y Gstaad International. Sin duda, un aspecto más que convierte este poblado en un imán de lo más potente para la jet set a nivel mundial.