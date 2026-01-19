Muere Valentino: el legado y los secretos del diseñador que conquistó a reinas y estrellas

El mundo de la moda despide hoy a Valentino Garavani, el icónico diseñador italiano que falleció a los 93 años en su residencia de Roma, rodeado de sus seres queridos. Valentino no solo revolucionó la alta costura con su elegante estilo y su famoso «rojo Valentino», sino que también dejó tras de sí un legado repleto de historias, amistades con reinas y estrellas de Hollywood, y polémicas que marcaron la trayectoria de su firma. Desde Jackie Kennedy hasta Anne Hathaway, Elizabeth Taylor o la princesa Margarita, Valentino supo vestir a las mujeres más influyentes del siglo XX, convirtiéndose en sinónimo de glamour y sofisticación. Sin embargo, detrás del brillo y la alfombra roja, la marca que lleva su nombre enfrentó varias controversias en los últimos años, desde investigaciones judiciales por explotación laboral en talleres subcontratados en Italia hasta sanciones millonarias por evasión fiscal que implicaron al propio diseñador y a su socio Giancarlo Giammetti.

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació en 1932 en Voghera, Lombardía, y mostró su pasión por la moda desde niño, inspirándose en películas y figuras que modelaron su filosofía de diseño. Estudió en París y trabajó con grandes maestros como Balenciaga, Dèsses y Guy Laroche, antes de regresar a Roma en 1959 para abrir su primer taller. Un año después, conoció a Giancarlo Giammetti, su inseparable socio y compañero, con quien fundó la Maison Valentino, que pronto se convirtió en un referente mundial de la alta costura. Su primer desfile en Florencia en 1962 fue aclamado por la crítica y la sociedad, y consolidó una carrera que lo llevaría a vestir a celebridades y realeza, creando piezas que todavía hoy son emblemas de la elegancia italiana.

Valentino Garavani por las calles de París. (Foto: Gtres)

A pesar de su retiro en 2008, la firma Valentino siguió enfrentando retos y escándalos. En 2025, la justicia italiana intervino la unidad Valentino Bags Lab por explotación laboral en talleres subcontratados, donde se detectaron trabajadores sin contrato, inmigrantes en situación irregular y condiciones de trabajo insalubres. La empresa fue obligada a someterse a una administración judicial externa para garantizar el cumplimiento de las normativas laborales. Además, Valentino y Giammetti fueron multados con 33 millones de euros por evasión fiscal relacionada con la fijación de residencias ficticias en Londres, un episodio que también puso en jaque la reputación del grupo en el sector del lujo.

