Portadas de revistas: de la reaparición de Carmen Martínez-Bordiú al protagonismo de Sonsoles Ónega

Primer miércoles de revistas del mes de marzo y, en esta ocasión, ha quedado ensombrecido por la triste noticia del fallecimiento de Fernando Ónega. El periodista tenía 78 años y, por ahora, se desconoce la causa de su muerte, ya que ha dejado sorprendidos a propios y extraños. Sus familiares aún no se han pronunciado al respecto pero, paradójicamente, Sonsoles Ónega ha sido una de las protagonistas del papel couché de esta semana, ya que se encontraba en plena promoción de su nueva novela. La presentadora concedió una entrevista a la revista Diez Minutos antes del duro varapalo personal citado líneas más arriba, y habló sobre sus planes de boda con Juan, su actual pareja, entre otras muchas cuestiones.

Por otro lado, el medio señalado también ha destacado la reaparición de Jaime Anglada tras el trágico accidente que casi termina con su vida y la afirmación de Nieves Álvarez sobre su boda con Bill Saad. Al mismo tiempo, también han repasado los mejores looks y momentos de los Premios Goya.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Diez Minutos (@revistadiezminutos)

Por su parte, Lecturas ha dado total protagonismo al renacer de Lolita, la cual asegura que después de muchos años, vive su mejor momento profesional y personal y «está abierta al amor de par en par». Además, también han sacado a la luz los inicios en la industria del entretenimiento de Luis Tosar, quien, antes de consolidarse como un conocido actor, se disfrazaba de payaso para fiestas infantiles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lecturas (@revistalecturas)

La revista Semana ha publicado unas imágenes exclusivas de la esperada reaparición de Carmen Martínez-Bordiú, quien ha sido fotografiada durante la celebración de su 75º cumpleaños en una divertida jornada con amigas en Portugal, su actual lugar de residencia. Por otro lado, la publicación también ha compartido el romántico plan que han protagonizado Luis Miguel y Paloma Cuevas por las calles de Madrid y la emoción de Eva González al recibir su reconocimiento en las Medallas de Andalucía. Pero eso no es todo, y es que al igual que Diez Minutos, Semana también tuvo el privilegio de hablar con Sonsoles Ónega antes del fallecimiento de su padre y confesó que «se habían dicho cosas muy dolorosas» sobre ella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista SEMANA (@semana_revista)

Por último, el nuevo número de ¡Hola! ha traído una entrevista exclusiva de Ágatha Ruiz de la Prada, quien ha enseñado su nueva casa de soltera situada en una de las urbanizaciones más lujosas de la capital. La vivienda cuenta con cinco salones y una larga lista de obras de arte en sus paredes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom)

Además, también han publicado el especial cumpleaños que ha reunido a Carolina Herrera, Amparo Corsini y Paco Arango y han analizado las sorpresas, lágrimas y reencuentros que se produjeron en la 40ª edición de los Goya.