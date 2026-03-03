La muerte de Fernando Ónega a los 78 años ha sacudido al mundo del periodismo y ha provocado una oleada de reacciones que van mucho más allá de los titulares. El que fuera uno de los grandes arquitectos del relato político de la Transición española fallecía este martes, dejando tras de sí una trayectoria irrepetible y una imagen que hoy adquiere una dimensión especial: el abrazo que le dedicó la Reina Letizia hace menos de un año.

Fue en mayo de 2025, durante la 86ª edición de los Premios de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), cuando los Reyes presidieron la ceremonia celebrada en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro, en Madrid. Aquella tarde, Fernando Ónega recibía el Premio APM de Honor 2024, un reconocimiento a toda una vida dedicada a la comunicación. Lo que nadie imaginaba es que aquel sería uno de sus últimos grandes homenajes públicos.

La Reina Letizia y Fernando Ónega en los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid. (Foto: Gtres)

La escena quedó grabada en la retina de los asistentes. Tras una ovación prolongada, Ónega subió al escenario para recoger su galardón de manos de los Reyes. Antes incluso de pronunciar palabra, la Reina Letizia se acercó y lo fundió en un abrazo largo, cálido y visiblemente sincero, acompañado de un beso en la mejilla. Un gesto que rompía la habitual contención institucional y que dejaba ver la dimensión personal del vínculo que los unía. Porque la relación entre Fernando Ónega y la Reina no era meramente protocolaria. Él no solo era el padre de Sonsoles Ónega -íntima amiga de Letizia desde sus años en la redacción de CNN+ a finales de los noventa-, sino también uno de los grandes referentes del periodismo político que la entonces Letizia Ortiz admiró y estudió durante su formación profesional.

Antes de convertirse en princesa de Asturias en 2004 y, años después, en Reina de España, Letizia desarrolló una sólida carrera en televisión, pasando por TVE y consolidándose como una periodista rigurosa y especializada en información política e internacional. En ese universo profesional, el nombre de Fernando Ónega era sinónimo de historia viva. No en vano, Ónega fue el hombre que puso palabras al histórico «Puedo prometer y prometo» pronunciado por Adolfo Suárez en 1977. Como director de prensa de la Presidencia del Gobierno y miembro del círculo más próximo al presidente durante la Transición, ayudó a construir el relato institucional de una España que empezaba a hablar en libertad. Aquella frase lo acompañó toda su vida y simbolizó su capacidad para medir el pulso político del país.

La Reina Letizia y Fernando Ónega en los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid. (Foto: Gtres)

Durante la entrega del Premio APM, el propio Ónega quiso recordar el pasado periodístico de la Reina con su habitual ironía. «Acudo a la memoria para recordar que una tal Letizia Ortiz ganó el mismo galardón», dijo en referencia al antiguo Premio Larra que ella recibió en el año 2000 como periodista joven. La complicidad fue evidente. Felipe VI sonreía. Letizia asentía con emoción. Ese cruce de palabras resumía mucho más que una anécdota: era el reconocimiento mutuo entre dos profesionales que entendían el peso de la palabra pública. Él, desde la trastienda del poder. Ella, primero narrándolo y después formando parte de él.

Fernando Ónega fue testigo privilegiado de medio siglo de historia española. Vivió el 23-F al frente de los informativos de la Cadena SER, dirigió grandes medios y convirtió la radio en su territorio natural durante más de cuatro décadas. Siempre defendió una idea exigente del periodismo: informar con rigor, interpretar con honestidad y no traicionar la verdad. Hoy, mientras la capilla ardiente permanece abierta en la Casa de Galicia de Madrid y el mundo de la comunicación despide a uno de sus nombres imprescindibles, aquella imagen del abrazo cobra un valor simbólico inesperado. No fue solo el gesto de una Reina hacia el padre de su amiga. Fue el reconocimiento de una periodista a uno de los maestros que ayudaron a construir el oficio que ella también amó.