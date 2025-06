Skechers revienta a Birkenstock con las sandalias que no te vas a quitar este verano: pegan con todo

Hay modelos y diseños que se repiten. Y especialmente destacan por su comodidad. Por ello Skechers revienta a Birkenstock con las Relaxed Fit: Aidan – Leelan, aquellas sandalias que siempre van bien con todo, que preferimos para épocas estivales y que se convierten en un must durante décadas. Las sandalias que no te vas a quitar este verano. En dos colores: taupe y negro, se llaman relaxed precisamente porque ayuda a que el pie transpire y no duela.

El modelo de Relaxed Fit: Aidan – Leelan de Skechers es superior. Pues permite disfrutar de un aire bohemio a través de una sandalia tipo pala casual de dos tiras que luce una parte superior de ante auténtico con cierres de hebillas metálicas, una plantilla moldeada y una media suela de corcho. Es el diseño típico de las Birkenstock que han emulado muchas otras marcas.

Las sandalias que no te vas a quitar este verano

Estos zapatos destacan especialmente por su diseño Relaxed Fit®, que contribuye a la amplitud y comodidad en la puntera, así como en la zona del metatarso.

Detalles

Parte superior de dos tiras de ante con hebillas metálicas

Sandalia tipo pala con la puntera descubierta y media suela de corcho

Suela flexible con tracción

Altura de talón de 1,9 cm

Logotipo de Skechers®

Materiales

Suela: sintética

Parte superior: piel, metálica

Forro de la plantilla: textil

En dos colores para comprar

Estas sandalias se confeccionan en marrón taupe, más bien claro, que puedes combinar tanto con pantalones cortos como con vestidos largos si vas de fiesta y quieres siempre tener los pies cómodos.

Mientras que el mismo modelo y diseño en color negro es el comodín que todos quieren. Sabes que te lo puedes poner con cantidad de ropa sea más casual o bien más elegante en función de lo que hagas y dónde vayas durante los meses estivales.

Cuál es el precio de las sandalias que no te vas a quitar

Tiene un precio de 55 euros que puedes pagar en cómodos plazos: en 3 plazos de 18,33 euros sin intereses (0% TAE). En color marron claro encontramos tallas que van de la 39,5 a la 48 en su web, mientras que en color negro también quedan 39,5.

Otras sandalias planas bien parecidas para el verano

Relaxed Fit: Pelem – Rolento

Consigue el depurado estilo veraniego ligero y cómodo que andas buscando con el modelo Skechers Relaxed Fit®: Pelem – Rolento. Una sandalia tipo pala casual y ajustable presenta una parte superior de tejido sintético y piel en ante texturizado, cierre doble y plantilla con amortiguación Skechers Memory Foam™.

Skechers Relaxed Fit®: Prewitt – Rigdon

Muévete todo el día con la comodidad de larga duración de Skechers Relaxed Fit®: Prewitt – Rigdon. Esta amplia sandalia vegana cuenta con una parte superior sintética con cierre de 3 correas ajustabless y una plantilla con amortiguación Luxe Foam®.

GO WALK Flex Sandal – Vallejo

Elige toda la comodidad y el estilo casual de la Skechers GO WALK™ FLEX Sandal – Vallejo. Esta sandalia de dedo presenta una parte superior de banda ancha sintética con una plantilla Goga Mat® contorneada y una ligera amortiguación ULTRA GO®.

Relaxed Fit: Patino – Marlee

Disfruta de la arena, la playa y el sol con este diseño. Esta amplia sandalia de dedo de tres puntos cuenta con una parte superior de piel vegana lisa con un detalle de pespunteado y una plantilla Luxe Foam® moldeada.

Tantric – Copano

Llega al nirvana de la relajación con la Skechers Tantric – Copano. Este modelo de sandalia de dedo Relaxed Fit® presenta una parte superior de piel sintética calada con una plantilla moldeada Luxe Foam®.

GO WALK Flex Sandal – Omura

Haz tu vida más fácil con el estilo relajado de la Skechers GO WALK® Flex Sandal – Omura. Esta cómoda sandalia tipo pala de estilo casual presenta una parte superior de material sintético con una plantilla Goga Mat® contorneada y la amortiguación ligera ULTRA GO®.

Lleva Ultra Go. Ideal para actividades físicas, nuestra ligera amortiguación ULTRA GO® proporciona un efecto de gran respuesta y retorno de energía en cada zancada.

Detalles

Modelo de sandalia tipo pala con parte superior sintética

Suela flexible con tracción

Lavado a máquina

Logotipo de Skechers®

GO WALK™ Arch Fit® 2.0 Sandal – Arnold

Muévete con comodidad gracias a las Skechers GO WALK™ Arch Fit® 2.0 Sandal – Arnold. Esta sandalia tipo pala Arch Fit® ha obtenido el sello de aceptación de la APMA y cuenta con una parte superior formada por correas de material sintético, una plantilla Contoured Goga Mat®, y amortiguación ULTRA GO™ para mejorar el apoyo.

Lleva Goga Mat. Nuestra tecnología Goga Mat® ofrece una excelente combinación de sujeción y comodidad, proporcionando una sensación de ligereza y amortiguación perfecta para todo el día.

Detalles