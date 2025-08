Miguel Bosé se reúne con sus hijos y los de Nacho Palau en una jornada histórica para la familia

Miguel Bosé y Nacho Palau son los protagonistas de una de las historias de amor más mediáticas de nuestro país. Se conocieron a principios de los años 90 en una discoteca de Valencia y, nada más verse, surgió una química entre ellos que, a pesar de su diferencia de edad (17 años), no pudieron contener. Comenzaron una relación que duró más de dos décadas y en 2011, formaron una familia, convirtiéndose en padres de cuatro hijos (Diego, Tadeo, Ivo y Telmo) a través de gestación subrogada. Sin embargo, poco tiempo después, concretamente en 2018, decidieron tomar caminos por separado tras atravesar varias crisis que finalmente no lograron superar.

Han pasado siete años desde entonces y lo último que ha trascendido, gracias a las declaraciones que ofreció Nacho Palau en ¡De Viernes!, es que están más distanciados que nunca. Cada uno vive con dos de sus hijos y, a pesar de que la relación entre ambos no apunta a que vaya a mejorar, recientemente han trascendido unas fotografías en las que aparece el intérprete de Amante bandido reunido con sus cuatro hijos al completo mientras disfruta de unos días de descanso en Mallorca.

Miguel Bosé en Mallorca. (Foto: Gtres)

En las imágenes se puede apreciar cómo Paola Dominguín, hermana del cantante, también estaba presente en esta quedada que, como no podía ser de otra manera, no ha pasado desapercibida. Además, también ha llamado la atención el crecimiento de los cuatro menores, los cuales están en plena adolescencia, una etapa crucial en su desarrollo. A pesar de que Diego y Tadeo viven con Bosé en México e Ivo y Telmo residen en Valencia junto a Nacho, los cuatro han mostrado una gran complicidad entre ellos que deja entrever que, aunque les separan miles de kilómetros en su día a día y sus padres ya no están juntos, nunca han dejado de tener relación. De hecho, el pasado año, una persona cercana comentó a un conocido medio que hablan habitualmente por teléfono.

Miguel Bosé en Mallorca. (Foto: Gtres)

Según lo publicado, Miguel Bosé se encuentra en la isla mencionada aprovechando un breve parón de su gira (la cual retomará el próximo 2 de octubre en Nueva York). Allí, durante la agradable jornada en familia, acudió a uno de los locales gastronómicos que se encuentran entre la lista de favoritos de la Familia Real, el Mia Restaurante. Para la ocasión, el artista eligió una camisa con un estampado de tonos azules, verdes y rosas, acompañada por unos pantalones blancos y unas zapatillas oscuras con unos calcetines negros a juego.