Nacho Palau desvela cómo reaccionó Miguel Bosé cuando le pilló en la cama con otro hombre

Nacho Palau ha reaparecido en un plató de televisión. El escultor se ha sentado en el programa De viernes para dar más detalles de su romance con Miguel Bosé. Durante su intervención, ha arrojado luz y ha proporcionado datos todavía desconocidos de sus años al lado del cantante. Entre tantos, uno de los principales detonantes de la ruptura fueron las supuestas infidelidades por las dos partes. Algo que ha rememorado el ex concursante de Supervivientes en su entrevista con Bea Archidona y Santi Acosta.

El extremeño ha reconocido que «ha hecho las cosas mal», y ha verbalizado uno de los episodios más fuertes que ha vivido junto a Bosé. «Me convenció un amigo de salir porque había quedado con otros colegas. Lo metí en la cama, en mi cuarto, nos liamos. Miguel apareció y nos vio a los dos. Montó en cólera, se puso a chillar”, ha señalado entonando el mea culpa. Pero también se ha justificado vislumbrando las presuntas traiciones que sufrió por parte del vocalista.

Nacho Palau en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Lo escuché hablar una noche con alguien y cuando volvió a la habitación le pregunté y me dijo que estaba hablando con una persona a la que conocía desde hacía un tiempo», ha comenzado diciendo en relación a uno de los acontecimientos más traumáticos para él. «Le pregunté si estaba enamorado y me dijo que sí», una respuesta que le sentó como un auténtico jarro de agua fría, ya que hacía referencia a otro hombre.

Este suceso, según desvela Nacho, fue un punto de inflexión e hizo que las cosas comenzaran a cambiar entre ellos. Pese a todo, ha considerado que fue muy permisivo con el intérprete de Morenamia. «Eso estuvo siempre», ha comentado en cuanto a las deslealtades del hijo de Luis Miguel Dominguín. «Yo estaba en Extremadura. Vivía en el campo, él iba y venía», ha relatado, dejando patente que se encontraba ajeno a todo lo que su entonces novio hacía y deshacía en su vida sentimental. «No sé cuántas veces me habrá puesto los cuernos», ha sentenciado.

Nacho Palau en ‘¡De viernes!’. (Foto: Telecinco)

La relación de Miguel y Nacho

Cuando apenas tenía 20 años, Nacho Palau conoció a Miguel Bosé y comenzaron una idilio amoroso. Lo que se inició como una amistad terminó convirtiéndose en una unión que duró en torno a dos décadas y que en sus etapas más tempranas se mantuvo en la clandestinidad más absoluta.

«Yo estaba locamente enamorado de él, era una persona que me encantaba, le miraba y se me caía la baba», ha aceptado. «A Miguel se le ocurrió la idea de comprarse un terreno en un campo en Extremadura y me dijo que si me iba con él; yo tenía solo 20 años y ni me lo pensé, allí fuimos muy felices, éramos amantes felices, era un gran amante», ha dicho, recordando con nostalgia los inicios.

Nacho Palau y Miguel Bosé. (Foto: Gtres)

Fruto de este vínculo nacieron sus 4 hijos, Ivo, Tadeo, Diego y Telmo, concebidos mediante gestación subrogada. La paternidad es ahora el principal motivo que enfrenta a la ya ex pareja en los tribunales. Desde que finalizara su historia de amor, se encuentran inmersos en una batalla judicial en la que se discute la filiación de los vástagos. Una descendencia común que siempre los va a mantener unidos.