Paulina Rubio planta a Colate en la corte de Miami: las claves de una guerra que dura más de diez años

Paulina Rubio y Colate siguen en pie de guerra. La expareja no termina de llegar a un acuerdo respecto a la custodia de su único hijo, Nicolás, quien, según la versión del hermano de Samantha Vallejo-Nágera, tendría ganas de vivir con él en España. Mientras que, por su parte, Paulina haría todo lo posible para limitar las visitas e impedir que ese traslado se lleve a cabo. Tanto es así, que ha decidido presentar varios recursos legales en contra del que fuese su marido.

La tormentosa relación de la pareja daba comienzo en 2005, cuando fueron vistos por primera vez en Ibiza, y dos años después se daban el «sí quiero» en una lujosa ceremonia celebrada en México. A la aparente felicidad del matrimonio, –posteriormente, Paulina calificaría la relación como «tormentosa» y «tóxica»–, se sumaba la llegada al mundo del pequeño Andrea Nicolás en 2010, para terminar con un complicado divorcio que se ha alargado hasta el día de hoy.

Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nágera en los Latin Grammys en Las Vegas. (Foto: Gtres)

En medio de esta guerra, ambas partes se han lanzado durísimas acusaciones, entre las que encontraríamos la de intento de secuestro por parte de Colate. «Lo está programando, lo está marginando», arremetía la artista, quien insiste en que su ex está intentando volver al niño en su contra. Algo, que sumado a la falta de comunicación, ha dado pie a un grave enfrentamiento en el que aún no tenemos un claro ganador. Es más, el mayor afectado en la historia sería el propio Nicolás, aunque la justicia estadounidense todavía no ha decidido cuál de los dos padres debe quedarse con la custodia definitiva. O si, por el contrario, se verán obligados a lidiar con un régimen compartido, tal y como habían hecho hasta el momento.

Colate Nicolás Vallejo-Nágera durante su participación en ‘Supervivientes’. (Foto: Telecinco)

Andrea Nicolás, atrapado en medio de la batalla legal que mantienen sus padres

Recientemente, la justicia resolvía que el menor podía pasar un tiempo en España, concretamente en un campamento de verano. Sin embargo, Rubio se negaba a cumplir la orden de llevarle personalmente, por lo que Nicolás se veía obligado a viajar solo. Una guerra que ya parece interminable, y a la que se suman también nuevas y graves acusaciones contra la artista por una supuesta agresión a su hijo. «Mi hijo está pasando por el peor momento de su vida. Necesita estabilidad, no gritos ni escándalos», se lamentaba Colate. Una situación muy delicada, ante la que la jueza del caso ha optado por tomar una medida bastante conciliadora: que el joven acuda junto a sus padres a una terapia familiar, con el objetivo de garantizar su bienestar emocional.

Paulina Rubio y Colate a su salida de un establecimiento. (Foto: Gtres)

Desde que comenzase esta batalla campal, hace ya más de 10 años, Colate ha demandado a la madre de su hijo hasta en cincuenta ocasiones y él mismo desvelaba que tienen «más de seiscientos documentos de nuestro caso en la Corte». Así mismo, parece que el empresario ha tenido que desembolsar importantes sumas de dinero para poder hacer frente a un proceso jurídico que se ha vuelto interminable. ¿Terminarán llegando a un acuerdo por el bien de su hijo?