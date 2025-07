La batalla judicial y mediática entre Paulina Rubio y Colate Nicolás Vallejo-Nágera no cesa. El litigio entre ambos parece no tener fin debido a la custodia de su hijo Andrea, de 14 años. Durante todos estos años, sus enfrentamientos forman parte de casi todas las escaletas de los programas, tanto los de España como los de Latinoamérica. Además, aprovechan estos espacios para contactar con tertulianos y darles información sobre su polémica. Ahora, la intérprete de Ni Una Sola Palabra ha vuelto ha acudir a los tribunales de Florida para denunciar de nuevo a su ex, al que ha acusado de «secuestrar» a su vástago en común.

La última batalla de Paulina y Colate

Tras su separación, la justicia decidió que la custodia de su unigénito en común fuera compartida. Esto supuso que Colate tuviera que afincar su residencia en Miami para que el menor continuara su vida tal y como la tenía organizada antes de la separación de sus progenitores. Sin embargo, con el paso de los años, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera tomó la decisión de pasar más tiempo en su país natal y, por ende, que su hijo también. De hecho, la ex familia política de Paulina Rubio se refugiaba en que Andrea estaba feliz en Pedraza, Segovia, junto al resto de sus primos.

Colate Vallejo Vallejo-Nágera y Paulina Rubio. (Foto: Gtres)

Aunque Colate luchó por lo que consideraba el bienestar de su hijo, es decir que viviera permanente en España, la artista y su entorno volaron hasta nuestras fronteras para recoger al menor. Un episodio que volvió a causar un enfrentamiento, que tuvo lugar en marzo de este año y que trascendió a los medios de comunicación ya que el ex matrimonio acabó en los juzgados tras encararse y protagonizar un altercado en el que tuvo que intervenir la policía.

La realidad es que los intentos de Vallejo-Nágera por traer definitivamente a su hijo a España todavía no han resultado. Sin embargo, el ex concursante de Supervivientes sí que aprovecha las vacaciones del menor para que su vástago también pase tiempo en su otra nación.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera en una imagen de archivo / Gtres

Ahora, ha trascendido a los medios que Paulina Rubio ha vuelto a tomar acciones legales contra el padre de su hijo. Ha sido el diario Primer Impacto el que ha informado que la artista ha acudido a los juzgados de Florida para denunciar a Colate por «secuestrar» a su hijo, al que no ve desde el pasado 5 de junio. «El tomó ventaja de todo, del sistema, de mí misma. Creo que Nico está siendo alineado y programado», dijo en los tribunales la intérprete de Ni Rosas Ni Juguetes. Sin embargo, tal y como apunta el medio citado, el empresario español sí que llevó al menor devuelta con su madre el pasado 2 de julio y, al no recibir respuesta, continuó de vacaciones con Andrea. Además, el hermano de la jurado de Masterchef ha asegurado que su prioridad es su vástago tras acusar a su ex de maltratar al menor.