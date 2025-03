El litigio entre Colate Vallejo-Nágera y Paulina Rubio parece no tener fin. Hace unos días, el empresario compartió en su cuenta personal las imágenes de su fiesta de cumpleaños, en el que estuvo acompañado por su entorno más cercano y amigos y entre los que se encontraba Andrea, su hijo en común con la cantante, que ya tiene 14 años. Días después, el pasado 16 de marzo, trascendió a los medios que la ex pareja había tenido una disputa por la que acabaron en los juzgados por un grave enfrentamiento entre ellos por el que tuvo que intervenir la policía.

Colate regresa a España tras su último enfrentamiento con Paulina Rubio

Días después de su último conflicto, Colate ha sido pillado por las cámaras de GTRES en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras su aterrizaje de Miami. Tras varias horas de vuelo, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera ha contado cómo ha vivido estos días al otro lado del charco. «Todo genial, muchas gracias. He estado con él mucho», ha comenzado diciendo.

Colate Vallejo Vallejo-Nágera y Paulina Rubio. (Foto: Gtres)

En cuanto a su polémica con Paulina Rubio, el empresario ha optado por el silencio. Los paparazzis le han preguntado concretamente por el enfrentamiento que tuvo con la madre de su hijo, que ese mismo día cumplía 14 años. Según contó Kike Calleja en Fiesta, el programa de los fines de semanas de Telecinco, «Colate se presentó en Miami y apareció a las diez de la mañana en el colegio y se lleva al niño. Desde el colegio avisan a Paulina y ella entra en pánico. Junto con su abogada, Paulina pone una demanda exprés a Colate para evitar que el empresario se lo pueda llevar fuera de Miami». En su llegada a España, Colate ha preferido hacer caso omiso a la polémica: «Eso se lo preguntas a la otra parte. Me gustaría que hubiera sentido común».

El importante testimonio de Poty Castillo

Tras su respuesta, la prensa le ha recordado que hace unos días Poty Castillo salió en su defensa en cuanto a su polémica con Paulina Rubio. «Poty ha visto mucho», ha respondido.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera en una imagen de archivo / Gtres

Hace unos días, el que fuera profesor de la primera edición de Operación Triunfo contó sus vivencias con la ex pareja y se posicionaba con Colate: «Yo creo que nunca se lo ha puesto fácil (refiriéndose a la cantante mexicana), pero no soy yo quien lo puede decir esto, ni muchísimo menos. Además, yo también trabajé en sus días con Paulina (…). Colate es una bellísima persona, es lo que te puedo decir, y es un grandísimo padre. Me da igual, lo digo aquí, en vivo y en directo, me parece que es una bellísima persona y, bueno, lo que ocurra en los matrimonios…».

Finalmente, Poty se pronunciaba sobre la situación del hijo en común del ex matrimonio, que vive entre Madrid y Miami: «Nico tiene una vida estupenda en Miami, pero le gusta España. Se ha hecho del Madrid y entonces disfruta muchísimo aquí en Pedraza con sus primos, con su padre, con la abuela, con la tía… Que no te puedo decir mucho más que esto, que él viene a España y disfruta muchísimo».