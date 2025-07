Las vacaciones de Anabel Pantoja no comenzaban de la mejor manera cuando, hace unos días, sufrió un aparatoso accidente que la llevó a pasar por el hospital. La influencer contó en sus redes sociales que tuvo una «caída asquerosa» que le obligó a inmovilizar el brazo. «Me lastimé y jodí bien… Se me dobló el pie y se me salió el codo literal. Fue un momento horrible y angustioso, de dolor y desesperación, pero tuve a los mejores amigos a mi lado para no dejarme ni un minuto sola», explicó con tristeza, aunque también con orgullo por la rápida y solidaria intervención de sus seres queridos.

Después de ser atendida por sus médicos de confianza, Anabel ha compartido con sus seguidores que ahora ve «mucha luz al final del túnel». Aunque no han sido días fáciles, poco a poco la sobrina de Isabel Pantoja está recuperándose. «Acabo de salir de la consulta de la doctora Carmen Mató, mi traumatóloga, la que me operó el peroné y ahora me tiene que curar mi codo. Han sido buenas noticias, al menos voy viendo la luz a todo esto», ha escrito con alegría, acompañando sus palabras de una imagen donde se le ve el codo rígido y completamente sujeto para evitar movimientos que puedan empeorar la lesión.

Anabel Pantoja en una historia de Instagram. (Foto: RRSS)

Tras su recuperación parcial, Anabel ha disfrutado de un día en la playa de Patalavaca junto a su pareja, David Rodríguez, su hija y sus suegros. Mientras ellos se bañaban en el mar, ella se ha quedado en un restaurante cercano con la pequeña, desde donde ha grabado varios vídeos. En ellos explica que ahora mira su lesión «con otra perspectiva» tras el diagnóstico positivo de su médico. Además, confiesa que estaba preparándose para uno de los momentos más esperados del verano: «Esta tarde os voy a contar dónde voy, con David y con la pequeña. Vamos a un sitio mágico, estoy muy ilusionada porque llevaba muchos años sin hacer esto, y la verdad es que, a pesar de lo que me ha pasado en el codo, tengo mucha ilusión porque llegue el día de mañana y que no pase nada, por favor», afirma con emoción.

Todo indica que Anabel dejará temporalmente su querido Arguineguín para desplazarse a un destino que la llena de ilusión. Recientemente también explicó por qué este municipio de Mogán, en Gran Canaria, se ha convertido en su «paraíso terrenal»: «Para muchos será una foto de un vecindario, cayendo el sol y un trozo de patio. Para mí: calma mi ansiedad, mi cabeza descansa, estoy en paz y soy muy feliz. Conclusión: hogar», escribió orgullosa, visiblemente emocionada por el lugar que ha elegido para formar su familia, aunque esté lejos de Sevilla y de su madre, Merchi.

Anabel Pantoja durante unas vacaciones. (Foto: RRSS)

A pesar del accidente, Anabel ha contado con el apoyo incondicional de su círculo más cercano y de sus seguidores. Su pareja, en especial, no se ha separado de ella y la ha ayudado a realizar todos los movimientos que le resultan imposibles con el brazo inmovilizado. La influencer se ha mostrado muy agradecida con todos los mensajes recibidos y explica con sinceridad: «Solo tengo una mano izquierda y soy una puñetera inútil. Estoy desarrollando poco a poco, pero es verdad que escribir y contestar me sale a poco, mando audios, pero ya me canso de hablar del tema. Simplemente, aclarar que me pegué un hostión el viernes, no vi el escalón, se me dobló el tobillo y caí con el codo, y bueno, pues se me salió el codo. Para mí fue como si no me lo hubiera roto, porque el dolor era insufrible. O sea, creo que junto al cólico nefrítico que me dio embarazada y esto, ha sido de los peores dolores, incluso más que el parto», cuenta.

Asimismo, detalla las dificultades para afrontar el día a día con la lesión: «Está siendo un poco complicado porque ahora mismo estoy, la verdad, muy inútil, muy torpe, porque con la mano izquierda no puedo coger apenas a la bebé, incluso me tienen que ayudar para casi todo. No me puedo peinar, no me puedo coger una coleta, porque date cuenta de que para hacer eso con la gomilla necesitas la otra mano. La pasta de dientes igual, con esta mano no tengo apenas fuerza», añade, recordando que hace solo unos meses se convirtió en madre y que la bebé aún necesita cuidados constantes.

La hija de Anabel Pantoja en la playa. (Foto: RRSS)

Anabel, quien anteriormente sufrió otra grave lesión que requirió cirugía y rehabilitación, se siente afortunada por la atención recibida y por poder contar con profesionales como la doctora Carmen Mató, que la operó del peroné y ahora se encarga de su codo. En sus palabras finales, la influencer ha mostrado esperanza y ganas de recuperarse pronto: «Al menos voy viendo la luz a todo esto».